Pala je trostruka pobjednica Rima: Iskusna Ukrajinka u finalu protiv Coco Gauff

U finalu WTA 1000 turnira tenisačica u Rimu igrat će Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elina Svitolina.

Gauff je u u polufinalu svladala Rumunjku Soranu Cirsteu sa 6-4, 6-3. dok je Svitolina nadigrala trostruku pobjednicu Rima Poljakinju Igu Swiatek sa 6-4, 2-6, 6-2.

Za 22-godišnju Gauff je ovo drugi plasman u finale Rima, prošle godine je izgubila od domaće miljenice Jasmine Paolini, dok je 31-godišnja Svitolina dvaput bila pobjednica ovog turnira, a ti trijumfi datiraju još iz 2017. i 2018.

Gauff će u subotu pokušati osvojiti svoj prvi WTA naslov u 2026. godini, dosada je igrala samo finale Miamija u kojem je izgubila od Arine Sabalenke, dok je Svitolina stigla do trećeg finala ove godine, u Aucklandu je bila pobjednica dok je u Dubaiju izgubila završni dvoboj.

