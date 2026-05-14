JURI I NE STAJE /

Prvi tenisač svijeta srušio nevjerojatni rekord Novaka Đokovića

Prvi tenisač svijeta srušio nevjerojatni rekord Novaka Đokovića
Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Sinner je za ovu pobjedu trebao 90 minuta, a na Masters 1000 turnirima nije izgubio još od 5. listopada prošle godine

14.5.2026.
16:01
Hina
Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner plasirao se u polufinale rimskog Mastersa svladavši Rusa Andreja Rubljova (ATP - 14.) sa 6-2, 6-4, čime je došao do 32. uzastopne pobjede na najvišoj razini turnira na ATP Touru i postavio novi rekord nadmašivši prijašnju najduži niz (31) koji je imao Novak Đoković.

Sinner je za ovu pobjedu trebao 90 minuta, a na Masters 1000 turnirima nije izgubio još od 5. listopada prošle godine, kad je Nizozemcu Tallonu Griekspooru morao predati meč trećeg kola u Šangaju.

Sinner je u svoj pobjednički niz ugradio naslove na prošlogodišnjem pariškom dvoranskom Mastersu te ovogodišnje trijumfe u Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu i Madridu. S obzirom na to da je u ovom rekordnom nizu izgubio svega dva seta te da u Rimu zbog ozljede ne nastupa njegov najveći suparnik Španjolac Carlos Alcaraz, Talijan je veliki favorit za naslov pred domaćim navijačima u Foro Italicu, čime bi popunio kolekciju trofeja sa svih devet Masters 1000 turnira i ostvario nešto što je do sada uspjelo samo Đokoviću.

Za plasman u finale, suparnik će mu biti bolji iz dvoboja devetog tenisača svijeta Rusa Danjila Medvjedeva i "sretnog gubitnika" iz kvalifikacija, Španjolca Martina Landalucea (ATP - 94.), koji je put prema četvrtfinalu započeo pobjedom protiv Marina Čilića.

Talijana na domaćeg pobjednika u Foro Italicu čekaju već punih 50 godina, od trijumfa Adriana Panatte 1976.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
