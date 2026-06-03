FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUČAJ IZ ZAGREBA /

U salati našli previše pesticida, a dok je inspekcija reagirala - prodali stotine kilograma!

U salati našli previše pesticida, a dok je inspekcija reagirala - prodali stotine kilograma!
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Državni inspektorat ove je godine na analizu poslao 50 uzoraka hrane neživotinjskog porijekla i testirali ih na analize

3.6.2026.
22:08
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sanjin Strukic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Gotovo 390 kilograma salate iz Italije u kojoj je pronađeno previše pesticida prodano je prije nego što su stigli rezultati laboratorijske analize

Potvrdili su nam to iz Državnog inspektorata. 

Podsjetimo, u posljednjem nastavku RTL Detektora provjeravali smo koliko hrane pada na analizama pesticida, bilo zbog toga što ih sadrži previše ili zato što su u njoj pronađene nedozvoljene kemikalije.

Državni inspektorat tom je prilikom naveo da su tijekom ove godine s tržišta uzeli 50 uzoraka hrane neživotinjskog podrijetla te da je jedan uzorak hrane pao na testu na pesticide.

Riječ je bila o spomenutoj salati iz Italije koja se prodavala u trgovini voća i povrća u Zagrebu. Kada su stigli rezultati analize, pokazalo se da se u salati nalazi previše ostataka insekticida formetanat.

Sada su nam potvrdili da je inspekcija otkrila kako je subjektu, odnosno toj trgovini, Italije isporučeno 390 kilograma sporne salate iz Italije. Dok su stigli rezultati analize, sve su prodali.

Poslali 'alarm' i drugim članicama EU

Kada se dogodi ovakav slučaj, odnosno kada se detektira hrana koja sadrži previše pesticida ili zabranjeni pesticid, pokreće se mehanizam procjene koliko je ta hrana opasna za zdravlje ljudi. Iz Inspektorata su nam potvrdili da je to učinjeno i u ovom slučaju.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu napravila je procjenu rizika te utvrdila da salata ne predstavlja rizik za zdravlje potrošača, iako je u uzorku utvrđeno prekoračenje maksimalno dopuštenih količina pesticida.

Državni inspektorat otišao je i korak dalje te podigao "alarm" kroz europski sustav žurnog uzbunjivanja za opasnu hranu na tržištu, koji koristi svaka država članica Europske unije – takozvani RASFF sustav.

"Državni inspektorat je putem EU RASFF/AAC sustava obavijestio zemlju proizvođača, Italiju, vezano uz utvrđeno prekoračenje.

Na granici zbog pesticida padali krumpir, banane, jagode...

Naveli su i da je sanitarna inspekcija ove godine i na granici uzimala uzorke hrane, na analizu su poslali 616 uzoraka i poslali na analizu pesticida. Od toga je 12 uzoraka hrane neživotinjskog porijekla palo na analizama. To su bili krumpir, banane, naranča, grah, jagode, ukiseljeno povrće, bezalkoholno piće. Zabranio se uvoz tih pošiljki.

SalataPesticidiDržavni Inspektorat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike