U salati našli previše pesticida, a dok je inspekcija reagirala - prodali stotine kilograma!

Gotovo 390 kilograma salate iz Italije u kojoj je pronađeno previše pesticida prodano je prije nego što su stigli rezultati laboratorijske analize

Potvrdili su nam to iz Državnog inspektorata.

Podsjetimo, u posljednjem nastavku RTL Detektora provjeravali smo koliko hrane pada na analizama pesticida, bilo zbog toga što ih sadrži previše ili zato što su u njoj pronađene nedozvoljene kemikalije.

Državni inspektorat tom je prilikom naveo da su tijekom ove godine s tržišta uzeli 50 uzoraka hrane neživotinjskog podrijetla te da je jedan uzorak hrane pao na testu na pesticide.

Riječ je bila o spomenutoj salati iz Italije koja se prodavala u trgovini voća i povrća u Zagrebu. Kada su stigli rezultati analize, pokazalo se da se u salati nalazi previše ostataka insekticida formetanat.

Sada su nam potvrdili da je inspekcija otkrila kako je subjektu, odnosno toj trgovini, Italije isporučeno 390 kilograma sporne salate iz Italije. Dok su stigli rezultati analize, sve su prodali.

Poslali 'alarm' i drugim članicama EU

Kada se dogodi ovakav slučaj, odnosno kada se detektira hrana koja sadrži previše pesticida ili zabranjeni pesticid, pokreće se mehanizam procjene koliko je ta hrana opasna za zdravlje ljudi. Iz Inspektorata su nam potvrdili da je to učinjeno i u ovom slučaju.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu napravila je procjenu rizika te utvrdila da salata ne predstavlja rizik za zdravlje potrošača, iako je u uzorku utvrđeno prekoračenje maksimalno dopuštenih količina pesticida.

Državni inspektorat otišao je i korak dalje te podigao "alarm" kroz europski sustav žurnog uzbunjivanja za opasnu hranu na tržištu, koji koristi svaka država članica Europske unije – takozvani RASFF sustav.

"Državni inspektorat je putem EU RASFF/AAC sustava obavijestio zemlju proizvođača, Italiju, vezano uz utvrđeno prekoračenje.

Na granici zbog pesticida padali krumpir, banane, jagode...

Naveli su i da je sanitarna inspekcija ove godine i na granici uzimala uzorke hrane, na analizu su poslali 616 uzoraka i poslali na analizu pesticida. Od toga je 12 uzoraka hrane neživotinjskog porijekla palo na analizama. To su bili krumpir, banane, naranča, grah, jagode, ukiseljeno povrće, bezalkoholno piće. Zabranio se uvoz tih pošiljki.