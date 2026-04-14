Kupujete unaprijed pripremljene zapakirane salate? Razmislite još jednom

Prethodno oprane, zapakirane salate mnogima su prvi izbor kada žele brz i “zdrav” obrok bez puno pripreme. No stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da ta praktičnost može imati svoju cijenu.

Profesor prehrane sa sveučilišta Northeastern i autor knjige o sigurnosti hrane, Darin Detwiler ističe kako su upravo takvi proizvodi među rizičnijima u trgovinama. Iako potrošači očekuju sigurnost, stvarnost je, kaže, drukčija: “Zapakirane salate ostaju jedan od rizičnijih proizvoda zbog mogućnosti kontaminacije kroz cijeli opskrbni lanac.” U prošlosti su, dodaje, upravo takvi proizvodi bili povezani s brojnim epidemijama trovanja hranom, koje su u težim slučajevima završavale hospitalizacijama pa čak i smrtnim ishodima.

Bakterije na lisnatom povrću

Problem nije izoliran slučaj. Lisnato povrće povezano je s milijunima oboljenja svake godine, a bakterije poput E. coli, salmonele i listerije mogu dospjeti na listove u različitim fazama proizvodnje, od uzgoja do pakiranja.

Kontaminacija često počinje već na poljima. Zagađena voda za navodnjavanje, blizina stočarskih farmi ili kontakt s tlom i životinjama povećavaju rizik. Kako objašnjavaju stručnjaci, bakterije se mogu prenijeti i tijekom berbe, putem opreme ili ljudskog kontakta.

Dodatni problem nastaje u preradi. Za razliku od cijele glavice salate, zapakirane mješavine često dolaze s više farmi i obrađuju se zajedno. “Jedan kontaminirani list može utjecati na tisuće pakiranja”, upozorava Detwiler.

Veliki spremnici za pranje i obradu, iako učinkoviti za industriju, mogu poslužiti kao idealno mjesto za širenje bakterija.

Dodatno pranje nije rješenje

Ni hlađenje nije potpuno rješenje. Iako usporava rast mikroorganizama, ne uništava ih. Ako dođe do prekida u hladnom lancu tijekom transporta ili skladištenja, bakterije se mogu dodatno razmnožiti.

Mnogi će pomisliti da je rješenje jednostavno – dodatno oprati salatu kod kuće. No stručnjaci kažu da to nije preporučljivo. Pranjem se bakterije uglavnom ne uklanjaju, a postoji i rizik dodatne kontaminacije iz sudopera, pribora ili ruku. Kako ističu, pojedini patogeni mogu se čvrsto vezati za površinu listova i ne mogu se isprati vodom.

Za one koji ipak biraju zapakirane salate, savjet je oprez. Važno je provjeriti rok trajanja i eventualne opozive proizvoda, izbjegavati pakiranja koja izgledaju vlažno ili sluzavo te osigurati da salata cijelo vrijeme ostane rashlađena, od trgovine do hladnjaka, piše Huffpost.

Ipak, sigurnija alternativa i dalje je ona klasična, cijela glavica salate ili svježi špinat. Takve namirnice imaju manju površinu izloženu obradi i potencijalnoj kontaminaciji, a kod kuće ih je moguće temeljito oprati prije konzumacije.

Zaključno, iako nude praktičnost, zapakirane salate nisu bez rizika. Malo dodatnog vremena u pripremi može značiti i veću sigurnost na tanjuru.

