Imamo izračun novih cijena nameta! Za nekoga je to jako dobra vijest: 'Odahnut ćemo!'

Na internetskim trgovinama nema čega nema – i sve je povoljno. Za jeftinim šarenim proizvodima poludjeli su i Hrvati pa broj paketa koji stiže iz Azije iz godine u godinu raste. Prema podacima HAKOM-a, prošle godine stiglo je čak 67 milijuna paketa, a njih 90 posto dolazi iz Kine.

"Nađe se svašta, od dekoracija, nešto i odjeće sitno, raznovrsna je ponuda, ima svega", rekao je Antonijo Abičić iz Donjeg Miholjca.

Luca i Izabela iz Zagreba najčešće naručuju ljetne haljine, cipele i sandale.

"Jesam, čule smo na društvenim mrežama da se od 1. srpnja uvode carine", kažu. Na pitanje hoće li smanjiti naručivanje odgovaraju: "Vidjet ćemo koliko to utječe na cijenu."

A utjecaj na cijenu bit će itekako opipljiv.

Carina od tri eura po vrsti proizvoda

Za male pakete iz trećih zemalja uvodi se carina od tri eura – i to ne po paketu, nego po vrsti proizvoda.

Ako se u pošiljci nalaze dvije majice, pošiljatelj ih može prijaviti kao jednu stavku pa će carina iznositi tri eura. No ako ih deklarira odvojeno, naplatit će se dvostruko, odnosno šest eura.

"Ako deklarant deklarira dvije majice kao dvije stavke deklaracije, bit će naplaćena fiksna carina dva puta, dakle u iznosu od šest eura", objasnila je Melita Buljan, savjetnica Sektora za carinski sustav Carinske uprave.

Dodaje kako se primjerice majica i maskica za mobitel ne mogu deklarirati kao jedna stavka pa se u tom slučaju naplaćuje ukupno šest eura carine.

Paket od 20 eura mogao bi vas stajati 35 eura

To znači da bi paket koji danas platite 20 eura već od ljeta mogao koštati znatno više.

Ako se u pošiljci nalaze maskica za mobitel, majica, nakit, gumice za kosu i kupaći kostim, pri preuzimanju nakon 1. srpnja carina bi mogla iznositi dodatnih 15 eura. Paket koji danas stoji 20 eura tada bi ukupno koštao 35 eura.

Polovina građana prestat će naručivati

Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazuje da će polovica građana zbog novih davanja potpuno prestati naručivati iz stranih internetskih trgovina.

Njih 17 posto naručivat će rjeđe, dok nešto više od 12 posto kaže da će nastaviti kupovati kao i dosad.

"Utjecaj na hrvatsko tržište mogao bi biti upravo u smjeru vraćanja kupovine na lokalno tržište, otvaranja velikih skladišta i platformi unutar Europske unije, čime bi se strani trgovci stavili u isti rang s trgovcima koji ovdje već postoje", rekla je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Dodatna kontrola robe iz trećih zemalja

Osim zaštite domaćih i regionalnih proizvođača, nova bi carina trebala omogućiti dodatnu kontrolu proizvoda iz trećih zemalja koji često nisu usklađeni s pravilima europskog tržišta, smatraju u HGK.

Zbog mogućeg pada broja narudžbi mogli bi odahnuti i poštari.

“S obzirom na to da većina paketa koji dolaze iz tih zemalja ima sadržaj niske vrijednosti, očekujemo da će nova davanja smanjiti broj narudžbi i broj paketa koji nam pristižu na dostavu”, rekao je Nikola Baras, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Uz carine, planira se i uvođenje naknade za rukovanje, odnosno troška carinske kontrole. Ta bi naknada trebala biti uvedena krajem godine, a njezin iznos još nije utvrđen.