Hrvatsku preplavio lažni med, pčelar Josip dao preporuku: 'Mi ne mutimo!'

Državni inspektorat poručuje kako su prošle godine, od 117 nadzora označavanja i sljedivosti meda utvrdili 19 nepravilnosti.

15 je Utvrđeno laboratorijskim nalazom, a kod 4 nadzora utvrđene su nepravilnosti pogrešnog označavanja bez datuma roka trajanja ili bez adrese o odgovornosti proizvođača. Kod 9 uzoraka u 2025. Inspektorat je utvrdio postojanja stranih šećera u medu.

Jedan od glavnih problema pravih proizvođača jest to što se patvoreni med teško prepoznaje.

O svemu smo razgovarali s pčelarom Josipom Križom.

Može li se patvoreni med prepoznati na okus?

Vrlo teško jer su danas patvorine toliko sofisticirane da se teško i u laboratoriju otkriju. Međutim, to je jako skupo i vjerujem da takvih patvorina na hrvatskom tržištu nema. Prisutni su oni loši i jeftini, što naši laboratoriji jednostavno otkrivaju.

Taj jeftiniji med je preplavio tržište - kako to riješiti?

Prvo i osnovno - to nije med. To oni nazivaju medom, međutim, to je preplavilo i jednostavno u Hrvatskoj nema više otkupa od pčelara, pravoga, istinskog, prirodnog meda. Je li to zbog cijene ili zbog nečeg drugog, ne znam, ali u svakom slučaju profit uvoznika je ogroman i vjerojatno je to tako.

Spomenuli ste prije intervjua da u Kini postoje tvornice koje proizvode upravo tu lažnu smjesu.

Tako je, tamo davno prije jedan gospodin nam je imao predavanje u udruzi i govorio je o patvorenju voska. I on je nam prije više od 35 godina rekao da će takve patvorine dolazit s istoka da ih jednostavno neće biti moguće prepoznati.

Što poručujete potrošačima?

Svaki potrošač koji želi pravi med mora si odabrat svog pčelara i u njega imat povjerenje. Ja uvjeravam potrošače i kupce meda da jednostavno niti jedan pčelar u Hrvatskoj ne muti.