Lažni med nije bezazlen: 'Obratite pažnju, može biti jako štetno za zdravlje'

Poznato je da je med bogat hranjivim tvarima te da jača i štiti dišni, gastrointestinalni, kardiovaskularni i živčani sustav, no neke vrste meda koje se nalaze na policama trgovina možda vam neće pružiti te prednosti.

Fabián Torres, direktor poslovnog razvoja u SICPA-i i stručnjak za med za El Espanol je otkrio da je oko 80 posto meda prodanog u Španjolskoj zapravo miješano te da sadrži samo malu količinu pravog meda, a dopunjeno je dodacima pošut šećera.

"Taj 'lažni' i nekvalitetni med, s dodacima, više nalikuje sirupima nego medu. U najboljem slučaju dodaju šećer, što ga čini vrlo štetnom kalorijskom bombom za djecu ili starije osobe", upozorio je.

Stručnjak je istaknuo da je ovaj problem posebno raširen kod pekarskih proizvoda i prerađenih proizvoda koji sadrže med, jer je "teže znati" pravo podrijetlo meda koji se koristi u tim proizvodima.

Foto: Shutterstock

Med se ne stavlja u vruće napitke

Ako, pak, uspijete nabaviti pravi hranjivi med, možete iz njega apsorbirati zdravstvene dobrobiti, no to ovisno o tome kako ga koristite.

Mnogi ljudi umjesto šećera u tople napitke stavljaju med jer je on zdravija opcija te kako bi smanjili unos kalorija. Međutim, ova metoda možda i nije tako učinkovita kao što mislite. Naime, pčelar Giorgio Poeta za AS je otkrio da je visoka temperatura zapravo "najveći neprijatelj" meda.

Poeta je pojasnio da kada temperatura meda poraste na 50 °C, on gubi svoje hranjive osobine i zdravstvene prednosti. Neposredno nakon kuhanja, šalica čaja ima temperaturu između 60 i 65 °C. Poeta je savjetovao da napravite stanku i ostavite šalicu da se ohladi nekoliko minuta prije dodavanja meda.

On je, također, izrazio zabrinutost u vezi pasteriziranog meda, koji se podvrgava zagrijavanju do približno 78 °C kako bi mu se produžio rok trajanja. Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) istaknuli su da iako je nepasterizirani med siguran za odrasle, on se ne bi trebao davati dojenčadi i djeci mlađoj od godinu dana, piše Express.

