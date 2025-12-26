FREEMAIL
POČIVAO U MIRU /

Tuga: Preminuo poznati trener i nogometni velikan

Tuga: Preminuo poznati trener i nogometni velikan
Foto: Psnewz/sipa Press/profimedia

Dugogodišnji i nezamjenjiv pomoćnik Laurenta Blanca

26.12.2025.
15:25
Hina
Psnewz/sipa Press/profimedia
Francuski nogometni trener Jean-Louis Gasset preminuo je u petak u dobi od 72 godine, objavio je klub iz Montpelliera, čiji je Gasset bio i igrač i trener.

Bivši veznjak proveo je gotovo cijelu igračku karijeru u Montpellieru (1975.-85.), doprinoseći usponu ovog lokalnog kluba koji je suosnovao njegov otac Bernard. U nekoliko navrata je vodio taj klub, a posljednji put prije manje od godinu dana.

Vodio je i druge francuske klubove, uključujući Saint-Étienne, Bordeaux i, nedavno, Olympique de Marseille.

Dugogodišnji i nezamjenjiv pomoćnik Laurenta Blanca, prvo u Bordeauxu, zatim s francuskom reprezentacijom (od 2010. do 2012.), a kasnije s Paris Saint-Germainom (od 2013. do 2016.). Također je bio izbornik reprezentacije Obale Bjelokosti do Afričkog kupa nacija 2023., dajući otkaz usred turnira na kojem su "Slonovi" na kraju osvojili naslov na domaćem terenu.

