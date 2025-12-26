FREEMAIL
'DOGOVOREN NASTAVAK' /

Kremlj potvrdio razgovore s Amerikancima: Analiziraju se prijedlozi za mir u Ukrajini

Kremlj potvrdio razgovore s Amerikancima: Analiziraju se prijedlozi za mir u Ukrajini
Foto: Grigory Sysoyev/tass/profimedia

Na pitanje o tome što Kremlj misli o dokumentima, Peskov je odgovorio da ne želi komentirati jer Rusija smatra da bi to moglo potkopati pregovore

26.12.2025.
14:38
Hina
Grigory Sysoyev/tass/profimedia
Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov telefonom je razgovarao s članovima američke administracije nakon što je Moskva zaprimila njene prijedloge o mogućem mirovnom sporazumu za rat u Ukrajini, rekao je Kremlj u petak.

Ušakov je telefonom razgovarao s nekoliko članova administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, no nije rekao kada je do razgovora došlo.

Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, u Moskvu je donio kopije američkih prijedloga nakon sastanka u Miamiju tijekom vikenda, a Kremlj analizira pojedinosti, dodao je Peskov.

"Informacije su analizirane te je u ime predsjednika Putina ostvaren kontakt između predstavnika administracija Rusije i Sjedinjenih Država", kazao je Peskov.

Što Putin traži?

"Dogovoren je nastavak dijaloga".

Na pitanje o tome što Kremlj misli o dokumentima, Peskov je odgovorio da ne želi komentirati jer Rusija smatra da bi to moglo potkopati pregovore.

Ruske novine Komersant su objavile da je Putin nekima od vodećih poduzetnika u Rusiji rekao da bi mogao pristati na zamjenu dijela teritorija kojim ruske snage upravljaju u Ukrajini, ali da želi cijeli Donbas.

Na pitanje o tom izvješću, Peskov je rekao da su mirovni pregovori za rat u Ukrajini "općenito" spomenuti na sastanku. Nije pružio daljnje pojedinosti o samim raspravama.

Američki predsjednik Donald Trump će se u nedjelju u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago sastati s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, objavio je Barak Ravid, novinar portala Axios, na društvenoj platformi X, pozivajući se na ukrajinskog dužnosnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli svijet s nestrpljenjem čeka: Hoće li pregovori u Ženevi donijeti mir Ukrajini?

