Riješite se muha bez štetnih kemikalija: Stručnjak otkriva metodu s dva sastojka iz kuhinje

Topliji dani i vrućine donose mnogo radosti, no s njima stižu i neizbježni, dosadni gosti - muhe. Otvoreni prozori i vrata, koji unose svježinu u dom, postaju i ulaz za ove uporne štetočine. Mnogi vlasnici domova u potrazi su za učinkovitim rješenjima kako bi ih zadržali vani, a umjesto posezanja za potencijalno štetnim kemijskim sredstvima, sve se više okreću prirodnim alternativama. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih i provjerenih metoda koje koriste sastojke koje većina kućanstava već posjeduje.

Neil McKenzie, stručnjak za sigurnost doma, podijelio je metodu za sprječavanje invazije muha ovog ljeta. Kako prenosi Mirror, sve što je potrebno za odbijanje muha jesu limun i nekoliko klinčića. McKenzie ovu kombinaciju opisuje kao "savršeno trenutačno i kratkoročno rješenje" za oslobađanje od iritantnih štetočina.

Foto: AI

Primjena prirodnog repelenta

Kako bi se spriječio ulazak muha u dom, polovice limuna potrebno je postaviti na strateška mjesta. Mogu se staviti u male posudice ili šalice za jaja i rasporediti po kući, primjerice, u blizini zdjela s voćem, na prozorskim daskama ili pokraj kante za smeće.

Snažan miris koji nastaje kombinacijom soka limuna i prirodnih ulja iz klinčića izrazito je odbojan muhama. Ovaj pristup ne samo da je učinkovit, već je i znatno sigurnija opcija u usporedbi s potencijalno štetnim kemijskim repelentima i insekticidima. Potrebno je zamijeniti limun novim nakon otprilike tri do pet dana, odnosno kada se osuši.

Pri objedovanju na otvorenom, učinkovitost ove metode može se pojačati primjenom topline. Postupak je isti, no klinčiće je potrebno upaliti kako bi počeli lagano dimiti, čime se stvara zaštitna barijera oko prostora za objedovanje i hrane.

Otopina octa i mente prirodni repelent

Još jedan učinkovit način za odvraćanje muha od ulaska u dom jest priprema otopine od ulja paprene metvice i bijelog octa. Za pripremu ovog prirodnog spreja potrebno je pomiješati jednu šalicu vode, jednu šalicu bijelog octa, nekoliko kapi eteričnog ulja paprene metvice i kap deterdženta za pranje posuđa u boci s raspršivačem. Smjesu je potrebno dobro protresti i nanijeti na okvire vrata, prozorske klupčice, vanjske stolove i unutarnje radne površine – na sva mjesta gdje se muhe uobičajeno skupljaju ili slijeću.

Važno je napomenuti da ova otopina djeluje kao repelent, a ne kao insekticid, stoga treba izbjegavati prskanje izravno na kukce. Također, ključno je biti svjestan da ulje paprene metvice može biti štetno za pse i mačke, stoga je potrebno pripaziti da sredstvo bude izvan dohvata kućnih ljubimaca.

Foto: Pexels

Prirodna rješenja

Osim spomenutih metoda, postoji čitav niz drugih prirodnih pristupa koji su se pokazali uspješnima u borbi protiv muha. Trend "uradi sam" i povratak prirodi potiču ljude na istraživanje održivijih rješenja za kućne štetočine. Muhe se uvelike oslanjaju na osjetilo njuha kako bi pronašle hranu pa intenzivni mirisi koje ljudi smatraju ugodnima, poput mirisa bilja, mogu učinkovito prikriti miris hrane i smeća, čineći dom manje privlačnim.

Sadnja određenih biljaka u vrtu, na balkonu ili držanje teglica u blizini prozora može stvoriti prirodnu barijeru. Biljke poput lavande, metvice, bosiljka, ružmarina i nevena poznate su po svojim mirisima koje muhe izbjegavaju. Osim što će tjerati insekte, obogatit će prostor i poslužiti kao svježi začini.

Eterična ulja tih biljaka također su vrlo korisna. Nekoliko kapi ulja lavande, eukaliptusa ili limunske trave u difuzoru ne samo da će osvježiti prostoriju ugodnim mirisom, već će i djelovati kao repelent.

Prevencija kao najbolja obrana

Stručnjaci se slažu da je, uz korištenje svih repelenata, prevencija ključna za dom bez muha. Održavanje visokog stupnja higijene najvažniji je korak. To uključuje redovito iznošenje smeća, posebno organskog otpada, te temeljito pranje i sušenje kanti za smeće kako bi se uklonili ostaci koji privlače muhe. Hranu je potrebno uvijek držati pokrivenom, a voće i povrće koje počinje trunuti treba odmah ukloniti.

Muhe privlači miris fermentirane hrane, a jajašca polažu na vlažnim i raspadajućim organskim površinama. Postavljanje mrežica na prozore i vrata fizička je barijera koja je i dalje jedna od najučinkovitijih metoda za sprječavanje ulaska ovih štetočina u dom.

POGLEDAJTE GALERIJU