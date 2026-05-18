Jednostavan trik protiv moljaca bolji je od lavande: 'Većina nas griješi'

Nitko se ne veseli pomisli na moljce koji uništavaju omiljene komade odjeće, no postoji vrlo jednostavan način da se ove štetočine drže podalje. Iako se klinčići i lavanda dugo smatraju učinkovitim sredstvima, pokazalo se da jedan drugi pristup djeluje znatno bolje u sprječavanju nastanka rupa na vašoj odjeći.

S dolaskom toplijih dana, stručnjaci su objavili nove smjernice kako bi pomogli ljudima jer moljci mogu predstavljati značajan problem upravo u svibnju. Možda to niste znali, ali svibanj se smatra jednim od vrhunaca sezone aktivnosti moljaca, označavajući pravi početak njihove sezone, stoga je važno biti na oprezu.

Pravi krivci nisu oni koje vidite da lete

Ako se pripremate pospremiti svoju vunenu odjeću do iduće zime, sprječavanje najezde moljaca vjerojatno vam je visoko na listi prioriteta. Međutim, prema stručnjaku za kontrolu štetočina Adamu Jusonu, osnivaču tvrtke Merlin Environmental, većina nas problemu pristupa na pogrešan način.

"U trenutku kada vidite moljca kako leti po vašem ormaru, on se gotovo sigurno već izlegao, nahranio i krenuo dalje. Pravi krivci su ličinke moljaca", istaknuo je Juson.

Životni ciklus moljaca za odjeću sličan je ciklusu bilo kojeg drugog leptira: jajašca, ličinke, kukuljice, a zatim odrasli moljac. "Ako ste ikada čitali 'Vrlo gladnu gusjenicu', znat ćete da je upravo faza ličinke ona koja uzrokuje probleme", dodao je Adam. "Nakon izlijeganja, ličinkama je potrebna hrana, a događa se da se hrane upravo prirodnim vlaknima."

Loša vijest je da su ličinke toliko male da vjerojatno nećete imati pojma o zarazi sve dok ne prođu fazu hranjenja, a vaša odjeća tada će već biti oštećena, piše Daily Star.

Što moljce privlači na odjeću?

Nisu sve tkanine izložene riziku. Ličinke moljaca preferiraju prirodna vlakna poput vune, kašmira i svile jer sadrže keratin, protein koji se također nalazi u ljudskoj kosi i koži. Sintetički materijali, s druge strane, ne sadrže keratin, zbog čega je mnogo manja vjerojatnost da će pretrpjeti oštećenja.

Ipak, čak i sintetičke mješavine mogu postati meta ako su često nošene, upozorio je Adam. "Iako ličinke preferiraju prirodne materijale, ako pospremite neopranu odjeću, znoj, tjelesna ulja i mrlje od hrane mogu ih privući", dodao je. Ličinke ne traže sklonište, već hranjive tvari, a odjeća može sadržavati mnogo više organskih ostataka nego što smo svjesni.

"Pravi rizik je skladištenje odjeće koja nije temeljito čista", naglasio je. "Čak i nakon laganog nošenja na odjeći ostaje dovoljno organske tvari da ih privuče. Stoga je način na koji pohranjujete odjeću od presudne važnosti."

Kako se riješiti moljaca?

Većina ljudi poznaje barem jedan tradicionalni repelent protiv moljaca. Lavanda, cedar i klinčići imaju svoju svrhu, uglavnom zbog svojih snažnih aroma, no mirisi s vremenom slabe. Čak ni najjači mirisi neće riješiti postojeću zarazu. Koji su onda koraci koje možete poduzeti?

Prije svega, operite odjeću prije nego što je spremite do sljedeće sezone. Time se uklanjaju ostaci koji ličinkama služe kao hrana. Najbolji načini za sprječavanje štete od moljaca uključuju pranje ili kemijsko čišćenje odjeće prije skladištenja, korištenje hermetički zatvorenih vreća za pohranu, čuvanje predmeta na čistim i suhim mjestima te izbjegavanje prenatrpanosti ormara, što može zadržati vlagu.

Osim pranja, ključno je pravilno skladištenje. Najbolje je koristiti vakuumske vreće ili dobro zatvorene plastične kutije. Kartonske kutije nisu preporučljive jer ih moljci mogu progristi. Također, redovito prozračivanje i čišćenje ormara je važno jer moljci vole tamna, vlažna i rijetko prozračivana mjesta. Povremeno prebrisavanje unutrašnjosti ormara otopinom octa i vode također se pokazalo korisnim.

Ako ste već primijetili štetu, zaraženu odjeću operite na najvišoj mogućoj temperaturi koju materijal dopušta, idealno na minimalno 60 stupnjeva Celzijusa, kako biste uništili ličinke i jajašca. Za osjetljive tkanine koje ne podnose visoke temperature, rješenje je staviti ih u plastičnu vrećicu i zamrznuti na nekoliko dana.

Ovaj pristup je jednostavan, povoljan i osigurava da vaši omiljeni vuneni džemperi neće biti uništeni prije dolaska sljedeće zime. Na kraju se ispostavlja da je za obavljanje zadatka najvažnija vreća za pohranu. Najučinkovitiji način zaštite vaše odjeće jest da je držite pokrivenom. Zaista je tako jednostavno.

