Zaboravite na ubode: Genijalan trik s kavom i druge prirodne metode koje tjeraju komarce

Tople večeri stvorene su za opuštanje na terasi, balkonu ili u vrtu, no idilu često prekidaju sitne zujave napasti. Komarci ne samo da ometaju mir i ostavljaju bolne ubode koji svrbe, već mogu biti i prijenosnici bolesti. Prije nego što posegnete za kemijskim repelentima, zavirite u kuhinju - rješenje se možda krije u nečemu što svakodnevno koristite.

Sve je više onih koji traže prirodne i ekološki prihvatljive načine za obranu od komaraca. Srećom, postoji niz provjerenih metoda koje ne uključuju štetne tvari, a iznimno su učinkovite. Od taloga kave do sadnje određenih biljaka, donosimo vam sveobuhvatan vodič kako dom i vrt pretvoriti u zonu bez komaraca.

Čudesna moć taloga od kave

Jedan od najučinkovitijih, najjeftinijih i ekološki najprihvatljivijih trikova za obranu od komaraca uključuje korištenje taloga od crne kave. Ovu metodu preporučuje čak i Američka agencija za zaštitu okoliša kao sjajnu alternativu industrijskim sredstvima. Postupak je nevjerojatno jednostavan.

Nakon što skuhate i popijete jutarnju kavu, sačuvajte talog. Potrebno ga je raširiti na papir ili tanjur i ostaviti da se potpuno osuši na suncu ili zraku. Jednom kada je talog suh, stavite ga u vatrostalnu posudu ili na komad aluminijske folije i pažljivo zapalite šibicom ili upaljačem. Talog neće gorjeti plamenom, već će polako tinjati, oslobađajući gusti dim. Miris koji se pritom širi izuzetno je neugodan komarcima i drugim insektima, zbog čega će u širokom luku zaobilaziti vašu terasu, balkon ili vrt.

Osim što tjera odrasle jedinke, talog kave sprječava i njihovo razmnožavanje. Komarci svoja jajašca polažu u stajaćoj vodi, a upravo tu talog kave pokazuje svoju drugu stranu. Pospite malo taloga u podloške tegli za cvijeće, u kante s vodom ili bilo gdje gdje se nakuplja kišnica. Istraživanja su pokazala da tvari koje kava ispušta u vodu sprječavaju razvoj ličinki i značajno smanjuju njihov broj.

Stvorite mirisnu oazu koja odbija komarce

Osim kave, komarci ne podnose ni mirise određenih biljaka. Sadnjom začinskog i ukrasnog bilja možete stvoriti prirodnu mirisnu barijeru koja će ih držati podalje. Postavite teglice s biljkama na prozorske daske, uz vrata ili oko prostora gdje sjedite na otvorenom.

Biljke koje komarci ne vole

Među najučinkovitijim biljkama ističu se lavanda, bosiljak, ružmarin, metvica i matičnjak. Njihov intenzivan miris, koji je ljudima ugodan, djeluje kao snažan repelent. Lavanda je poznata po umirujućim svojstvima, ali njezin cvjetni miris komarci jednostavno ne podnose. Bosiljak, osim što je neizostavan u mediteranskoj kuhinji, ispušta aromu koja tjera i muhe i komarce. Slično djeluju i ružmarin i metvica. Za dodatni učinak, povremeno protrljajte listove među prstima kako biste oslobodili više eteričnih ulja i pojačali miris.

Moć ovih biljaka leži u njihovim eteričnim uljima. Ta se ulja mogu koristiti i samostalno kao koncentrirana zaštita. Nekoliko kapi ulja lavande, eukaliptusa, citronele ili paprene metvice možete nakapati u difuzer na terasi ili napraviti vlastiti prirodni sprej. Pomiješajte deset do petnaest kapi željenog ulja s vodom i malo medicinskog alkohola u bočici s raspršivačem te poprskajte odjeću i prostor oko sebe.

Ključ je u prevenciji: Savjeti za dom bez komaraca

Najbolja obrana od komaraca započinje uklanjanjem uvjeta koji im pogoduju. Čak i najmanje promjene u dvorištu ili na balkonu mogu napraviti ogromnu razliku.

Prioritet broj jedan je eliminacija stajaće vode. Redovito provjeravajte i praznite sve posude u kojima se može nakupljati voda: dječje igračke, kante, stare gume, začepljene oluke i podloške za cvijeće. Komarcima je za polaganje jajašaca dovoljna i količina vode koja stane u čep od boce. Nakon svake kiše napravite brzi pregled oko kuće i riješite se nakupljene vode.

Još jedan iznenađujuće učinkovit saveznik u borbi protiv komaraca je običan ventilator. Ovi insekti su izrazito slabi letači, a čak i lagani povjetarac onemogućuje im let i slijetanje. Postavite stropni ili samostojeći ventilator na terasu i usmjerite ga prema mjestu gdje sjedite. Osim što će vas rashladiti, strujanje zraka će raspršiti ugljikov dioksid koji izdišete, a koji komarcima služi kao glavni signal za pronalazak mete.

POGLEDAJTE VIDEO Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima