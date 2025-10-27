UVIJEK PRI RUCI /

Trajat će i do godinu dana: Zamrznite ovih 20 začinskih biljaka uz savjete stručnjaka

Trajat će i do godinu dana: Zamrznite ovih 20 začinskih biljaka uz savjete stručnjaka
Foto: Pexels
Vrtlari često ulažu sate i sate truda u uzgoj bujnog vrta sa začinskim biljem. Međutim, začinsko bilje ne raste tijekom cijele godine pa je potrebno pronaći način za njegovo skladištenje. Postoji mnogo načina za čuvanje bilja, no zamrzavanje se u većini slučajeva pokazuje kao najbolja opcija. Ova metoda omogućuje očuvanje boje, arome i okusa. Zamrzavanjem se također čuvaju esencijalna ulja, zbog čega okus nakon odmrzavanja ostaje vrlo sličan svježe ubranom bilju. Brojne vrtne biljke dobro podnose zamrzavanje, uključujući bosiljak, metvicu, peršin, estragon, vlasac i matičnjak. Proces je jednostavan i ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zamrzavanje začinskog bilja jednostavan je i praktičan način da ih sačuvate, obogatite svoja jela tijekom zime i smanjite bacanje hrane.

Stručnjaci za hranu preporučuju da zamrznete ovih 20 biljaka kako bi mogli uživati u svježim, mirisnim aromama tijekom cijele godine. Vaše omiljeno bilje uvijek će vam biti pri ruci – bez obzira na sezonu, piše Yahoo.

Pogledajte u galeriji koje sve biljke možete zamrznuti.

27.10.2025.
12:34
Antonela Ištvan
Pexels
Začinsko BiljeBiljkeLjekovito BiljeZamrzavanje Hrane
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UVIJEK PRI RUCI /
Trajat će i do godinu dana: Zamrznite ovih 20 začinskih biljaka uz savjete stručnjaka