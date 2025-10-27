Trajat će i do godinu dana: Zamrznite ovih 20 začinskih biljaka uz savjete stručnjaka

JEDNOSTAVAN POTEZ /
Mrkva vam se svaki put brzo pokvari? Napravite ovo i ostat će duže svježa i hrskava
Zamrzavanje začinskog bilja jednostavan je i praktičan način da ih sačuvate, obogatite svoja jela tijekom zime i smanjite bacanje hrane.
Stručnjaci za hranu preporučuju da zamrznete ovih 20 biljaka kako bi mogli uživati u svježim, mirisnim aromama tijekom cijele godine. Vaše omiljeno bilje uvijek će vam biti pri ruci – bez obzira na sezonu, piše Yahoo.
