Zaboravite lavandu, ovaj cvijet je magnet za pčele i leptire, a ne traži puno brige

Pravo je vrijeme da vrtlari zasade cvijeće koje će krasiti okućnice tijekom ljeta, no ponekad je teško odlučiti se za vrste koje će istovremeno lijepo izgledati i privlačiti korisne kukce. Na tržištu je bezbroj opcija, uključujući i lavandu, jednu od najpopularnijih vrtnih biljaka. Ipak, ako tražite nešto malo drugačije, postoji jedna biljka koja s pravom odolijeva testu vremena.

Verbena, poznata i kao sporiš, klasična je biljka za gredice i rubnjake, omiljena zbog svojih šarenih i bujnih cvjetova koji cvatu mjesecima. Prema engleskom Kraljevskom hortikulturnom društvu (RHS), njezini su cvjetovi pravi "magnet" za oprašivače, uključujući pčele, leptire i osolike muhe.

Ova je biljka idealna za tradicionalne vrtove, ali i one prilagođene divljim životinjama, cvjetne gredice i uzgoj u posudama. Budući da cvjeta iznimno dugo, obično od ranog ljeta pa sve do duboko u jesen, oprašivačima osigurava stalan izvor hrane u vrijeme kada drugo cvijeće počinje venuti, piše Mirror.

Savjeti za bujan rast i cvatnju verbene

Iako je verbena relativno jednostavna za održavanje, nekoliko ključnih uvjeta pomoći će joj da napreduje i obilno cvate, a najvažniji od njih je obilje sunca.

Sunce je ključ uspjeha

Verbena obožava sunce i općenito zahtijeva najmanje šest do osam sati izravne sunčeve svjetlosti dnevno. Više sunca znači više cvjetova, a time i više zadovoljnih oprašivača u vašem vrtu.

Biljka također preferira dobro drenirano tlo te je, nakon što se dobro ukorijeni, prilično otporna na sušu. Dok je biljka mlada, zalijevajte je redovito, ali izbjegavajte prekomjerno zalijevanje kada odraste. Vrtlari bi trebali redovito uklanjati ocvale cvjetove, iako će većina sorti nastaviti cvjetati i uz minimalnu intervenciju.

Prihrana samo prema potrebi

Prema RHS-u, verbenama koje rastu u gredicama nije potrebna prihrana, ali onima u teglama i visećim košarama dobro će doći redovito gnojivo kako bi nastavile cvjetati.

Stručnjaci dodaju: "Zemlja za cvijeće obično sadrži dovoljno hranjivih tvari za prvih mjesec dana. Nakon toga, najbolje je primijeniti tekuće gnojivo bogato kalijem, poput gnojiva za rajčice, kako bi se potaknula cvatnja".

Stvorite vrt koji pomaže oprašivačima

Ako želite stvoriti vrt koji je uistinu prijateljski nastrojen prema pčelama i leptirima, kombinirajte verbenu s drugim biljkama bogatim nektarom. To uključuje budleju (poznatu i kao ljetni jorgovan ili leptirov grm), kozmos, kadulju, ehinaceju i lavandu.

Stvaranje ovakvih malih oaza za oprašivače važnije je no ikad. Podaci pokazuju kako se populacija oprašivača u Europi u posljednjih 30 godina smanjila za zabrinjavajuće tri četvrtine, a jednoj od deset vrsta pčela i leptira prijeti izumiranje. Sadnjom medonosnog bilja svaki vrtlar može dati svoj doprinos očuvanju ovih ključnih kukaca.

Stoga, odabirom izdržljive i lijepe biljke poput verbene ne samo da ćete uljepšati svoj vrt, već ćete pružiti i prijeko potreban izvor hrane za pčele i leptire, pomažući tako u očuvanju zdravlja cjelokupnog ekosustava.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'