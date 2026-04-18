Ovu biljku morate posaditi u travnju: 'To se nikako ne smije zanemariti'

Sunce je zasjalo, proljeće je u punom jeku i idealno je vrijeme da uredite svoj vrt prije dolaska ljeta. Dok se bavite košnjom travnjaka i uklanjanjem korova s cvjetnih gredica, vrtlarski guru Monty Don ističe jedan zadatak koji je savršen za travanj i ne biste ga smjeli preskočiti.

Preuređenje vrta može se činiti kao ogroman posao, no kako ističe Monty, zadaci koje odgađate obično spadaju u dvije kategorije. On smatra da su to ili poslovi koji zahtijevaju hitnu pažnju ili oni koji jednostavno mogu pričekati sljedeću zimu ako ste predugo čekali. Ipak, postoji jedan zadatak koji je savršeno prilagođen travnju i koji se ne smije zanemariti.

Riječ je o sadnji ukrasnog graška (Lathyrus odoratus), koji je poznat i pod nazivom mirisna grahorica. Preporučuje se posaditi ga sredinom travnja u južnijim krajevima, a nešto kasnije, prema kraju mjeseca, na sjeveru. Mnogi vrtlari biraju ovu biljku kako bi ispunili svoj vanjski prostor njezinim divnim mirisom i uživali u prekrasnom rezanom cvijeću, što je čini omiljenom među zaljubljenicima u vrtlarenje svih razina iskustva, piše Mirror.

Prema Montyju Donu, ukrasni grašak najbolje uspijeva u tlu bogatom hranjivim tvarima, s puno vlage i na nižim temperaturama, što ovo razdoblje čini savršenim za njegovu sadnju. Što više obogatite tlo kompostom ili stajskim gnojem prije sadnje, to su veće šanse da će biljke bujno rasti.

Važni savjeti za uzgoj ukrasnog graška

Kada dođe vrijeme za sadnju, slavni vrtlar koristi svoju omiljenu metodu potpore - štapove raspoređene u obliku vigvama. Iako napominje da bilo koji oblik potpore dobro funkcionira, bilo da se radi o bambusovim štapovima ili pilećoj žici, važno je da biljka ima na što rasti.

Foto: Shutterstock

Trik za više cvjetova i pravilna njega

Rasporedite dvije ili tri biljke po potpornju te ih obavezno obilno zalijte prije nanošenja malča. Malč će spriječiti rast korova i sačuvati vlagu u tlu. Prije nekoliko godina, Don je na svojoj web stranici dokumentirao tehniku za postizanje savršenog ukrasnog graška do ljeta, uz važno upozorenje.

"Cilj je uzgojiti jake, zdrave pojedinačne biljke, pa ako kupite posudu s puno sadnica, mislim da je bolje podijeliti svaku posudu na dva ili tri dijela", objasnio je u svojim savjetima. "Zatim posadite te dijelove u podnožje svakog potpornja kako bi imali manje konkurencije, a vi biste trebali dobiti više cvjetova."

Ne zaboravite na ostale travanjske zadatke

Još jedan zadatak koji Monty Don smatra ključnim na travanjskom vrtlarskom popisu jest uklanjanje ocvalih cvjetova, posebno kod popularnih vrsta poput azaleja i rododendrona. On to opisuje kao "jednostavan posao" koji se, nažalost, često zanemaruje. Kako bi se produljila njihova sezonska cvatnja i spriječilo da biljke troše svu svoju energiju na razvoj sjemena, uklanjanje što više ocvalih cvjetova uvelike će pomoći.

Međutim, tijekom ovog procesa trebali biste izbjegavati korištenje škara, jer biste tako mogli oštetiti osjetljive pupoljke koji se počinju pojavljivati u podnožju cvijeta. Umjesto toga, jednostavno primite cvjetne grozdove među prste i pažljivo ih otkinite. To ne samo da podržava razvoj biljke, već i uklanja neugledne ocvale cvjetove koji mogu ostati na grmu tjednima.

Ovi jednostavni, ali pravovremeni zadaci osigurat će da vaš vrt izgleda najbolje moguće i pripremi ga za raskošno ljetno razdoblje puno boja i mirisa.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'