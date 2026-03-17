Diva među cvijećem: Vjeruje se da donosi mir i štiti od negativne energije

Ciklama (Cyclamen persicum) je prava diva među cvijećem te je mnogi obožavaju zbog elegantnih cvjetova koji podsjećaju na leptire, a krase je i srcoliki listovi prošarani srebrnim uzorcima. Iako se smatra zahtjevnom za održavanje uz pravilnu njegu može krasiti dom iz godine u godinu.

Njeno ime potječe od grčke riječi "kyklos", što znači "krug", a odnosi se na okrugli oblik njezina gomolja. Još u 4. stoljeću prije Krista spominjao ju je Platon, a kroz povijest su joj se pripisivala različita simbolička i ljekovita svojstva. U Japanu se smatra svetim cvijetom za zaljubljene, dok u mediteranskoj kulturi simbolizira empatiju, odanost i iskrenost. Vjeruje se da unosi mir u dom i štiti od negativne energije.

Ciklami se najbolje diviti isključivo kao ukrasu, podalje od dohvata djece i znatiželjnih životinja, jer je cijela biljka, a posebno gomolj, toksična za ljude i kućne ljubimce ako se proguta te može izazvati probavne smetnje i iritaciju kože.

Profinjenim izgledom i bogatom simbolikom lako osvaja mjesto u svakom domu. Kada se o njoj brine s razumijevanjem i pažnjom uzvratiti će svojim prepoznatljivim, nježnim cvjetovima koji unose toplinu i poseban ugođaj u svakom životnom prostoru.

