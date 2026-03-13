Ciklama je prava diva i ljepotica: Uz pravilnu njegu može krasiti vaš dom godinama

Dok vani još uvijek vladaju sivilo i hladnoća, rijetko koje sobno cvijeće unosi toliko živosti i boje u naše domove kao ciklama (Cyclamen persicum). Svojim elegantnim cvjetovima koji podsjećaju na leptire i srcolikim listovima prošaranim srebrnim uzorcima, s pravom nosi titulu jedne od najpopularnijih zimskih biljaka. Iako je mnogi smatraju zahtjevnom divom, uz pravilnu njegu ova ljepotica može krasiti vaš dom iz godine u godinu.

Cvijet iskrenosti s bogatom poviješću

Popularnost ciklame nije novijeg datuma. Njezino ime potječe od grčke riječi kyklos, što znači krug, a odnosi se na okrugli oblik njezina gomolja. Još u 4. stoljeću prije Krista spominjao ju je Platon, a kroz povijest su joj se pripisivala različita simbolička i ljekovita svojstva. U Japanu se smatra svetim cvijetom za zaljubljene, dok u mediteranskoj kulturi simbolizira empatiju, odanost i iskrenost. Vjeruje se da unosi mir u dom i štiti od negativne energije.

U prošlosti se njezin gomolj, unatoč otrovnosti, koristio u tradicionalnoj medicini za ublažavanje raznih tegoba. Ipak, važno je naglasiti da je cijela biljka, a posebno gomolj, toksična za ljude i kućne ljubimce ako se proguta te može izazvati probavne smetnje i iritaciju kože. Zato je najbolje diviti joj se isključivo kao ukrasu, podalje od dohvata djece i znatiželjnih životinja.

Tajne uspješnog uzgoja

Kako bi ciklama dugo i bogato cvala, ključno je oponašati njezine prirodne uvjete, a to je mediteranska klima s prohladnim, vlažnim zimama i toplim, suhim ljetima. Upravo je to razlog zašto joj moderni, pregrijani stanovi sa suhim zrakom često ne odgovaraju.

Temperatura i svjetlost su najvažniji

Ciklama ne voli vrućinu. Idealna temperatura za nju je između 10 i 15 °C. Temperature iznad 20 °C uzrokovat će brzo žućenje listova, venuće cvjetova i preuranjeni odlazak u mirovanje. Potrebno joj je puno jarke, ali neizravne svjetlosti. Izravno sunce može spržiti njezine nježne listove. Najbolje će uspijevati na istočnom ili sjevernom prozoru, daleko od radijatora i drugih izvora topline.

Umjetnost zalijevanja

Najčešća pogreška koja dovodi do propadanja ciklame je nepravilno zalijevanje. Njezin gomolj izrazito je osjetljiv na vlagu i sklon truljenju. Zbog toga se ciklama nikada ne zalijeva odozgo. Voda ne smije doći u kontakt sa središtem biljke, listovima ili gomoljem. Ispravan način je zalijevanje u podložak. Ulijte vodu u tanjurić, ostavite biljku da upije potrebnu količinu vode tijekom 15 do 30 minuta, a zatim obavezno izlijte sav višak. Biljku ponovno zalijte tek kada je gornji sloj zemlje suh na dodir.

Također, ciklama voli visoku vlažnost zraka, no ne smije se prskati po lišću. Dobro rješenje je držati teglicu na širem podlošku ispunjenom vlažnim kamenčićima ili ekspandiranom glinom, pazeći da dno teglice ne stoji izravno u vodi.

Faza mirovanja: Ne bacajte je, ona samo spava

Mnogi vlasnici bace ciklamu nakon što ocvate, misleći da je uvenula. No, ona samo ulazi u prirodnu fazu mirovanja (dormancije) koja traje tijekom ljeta. To je njezin način da preživi vruće i suho razdoblje. Nakon što prestane cvjetati u kasno proljeće, listovi će postupno početi žutjeti i otpadati. To je znak da trebate postupno smanjivati zalijevanje, piše The Spruce.

Kada svi listovi otpadnu, prestanite je zalijevati i premjestite teglicu s gomoljem na hladno, tamno i suho mjesto, poput podruma ili garaže. Tamo je ostavite da miruje cijelo ljeto. Krajem ljeta ili početkom jeseni, presadite gomolj u svježu, kvalitetnu zemlju u malo veću teglicu. Vrh gomolja trebao bi viriti malo iznad površine zemlje. Počnite je umjereno zalijevati i smjestite je na svijetlo mjesto. Uskoro bi se trebali pojaviti novi listovi, a nakon toga i cvjetni pupoljci.

Iako se može činiti kao zahtjevan proces, ciklama koja se uspješno "probudi" iz mirovanja često je otpornija i bujnija nego prethodne godine. Uz malo truda, ova zimska ljepotica može biti dugogodišnji stanovnik vašeg doma, unoseći dašak boje u najtmurnije dane.

