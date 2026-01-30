Ovo je jedna od najotpornijih sobnih biljaka: Raste čak i kad sve druge propadnu

U svijetu sobnog bilja, malo je biljaka koje su stekle popularnost usporedivu sa zlatnim puzavcem (Epipremnum aureum). Njegove kaskadne loze sa srcolikim listovima čest su ukras u uredima, domovima i javnim prostorima, a razlog nije isključivo estetske prirode.

Ova prilagodljiva i izdržljiva biljka nudi iznimnu kombinaciju dekorativnosti, otpornosti i korisnih svojstava, što je čini prikladnim odabirom za početnike u uzgoju bilja, kao i za iskusne kolekcionare, piše Spruce.

Foto: Shutterstock

Podrijetlo i karakteristike zlatnog puzavca

Zlatni puzavac potječe s tropskih otoka Francuske Polinezije, odakle se s vremenom proširio diljem svijeta. Njegov najpoznatiji nadimak, "đavolji bršljan", proizlazi iz iznimne sposobnosti preživljavanja u uvjetima koji su nepovoljni za većinu drugih sobnih biljaka. Dobro podnosi neredovito zalijevanje, uspijeva u prostorijama s niskom razinom prirodnog svjetla i ne zahtijeva posebnu njegu.

U svom prirodnom staništu, puzavac je brzorastuća penjačica koja može doseći i do 20 metara visine, dok u sobnim uvjetima njegove loze najčešće narastu od dva do deset metara.

Njegova popularnost temelji se i na estetskoj raznolikosti. Iako je standardni kultivar "Golden Pothos" sa zelenim listovima prošaranim zlatnožutim mrljama najprepoznatljiviji, postoje i brojni drugi. Kultivar "Marble Queen" odlikuje se kremasto-bijelim šarama i zahtjeva nešto više svjetla, dok se "Neon" ističe svojim jarkim, limun-zelenim listovima. Ta prilagodljivost i vizualna privlačnost čine ga pogodnim za oplemenjivanje različitih interijera.

Utjecaj na kvalitetu zraka i životni prostor

Osim estetske vrijednosti i jednostavnog uzgoja, zlatni puzavac aktivno doprinosi stvaranju zdravijeg životnog okruženja. Jedna od njegovih najcjenjenijih karakteristika jest sposobnost pročišćavanja zraka. Prema NASA-inoj studiji o čistom zraku, ova biljka učinkovito uklanja uobičajene hlapljive organske spojeve iz zatvorenih prostora, uključujući formaldehid, benzen, ksilen i toluen. Ovi se toksini često oslobađaju iz namještaja, tepiha, boja i sredstava za čišćenje.

Prisutnost zelenila u prostoru dokazano smanjuje stres, tjeskobu te poboljšava raspoloženje i koncentraciju. Puzavac, sa svojim bujnim lišćem, unosi element prirode u interijer i doprinosi stvaranju umirujuće atmosfere. Procesom transpiracije biljka također otpušta vlagu u zrak, djelujući kao prirodni ovlaživač, što je posebno korisno tijekom sezone grijanja. U Feng Shui filozofiji, puzavac se smatra biljkom koja potiče pozitivnu energiju, prosperitet i sreću, osobito ako je smješten u jugoistočnom dijelu doma ili ureda.

Foto: Shutterstock

Uvjeti uzgoja i razmnožavanje

Zlatni puzavac zahtijeva minimalno održavanje. Najbolje uspijeva na poziciji s jakom, neizravnom svjetlosti, no tolerira i sjenovite dijelove prostora, iako će u takvim uvjetima šare na listovima vjerojatno postati manje izražene. Ključna je umjerenost pri zalijevanju. Preporučuje se zaliti biljku tek kada se gornjih nekoliko centimetara supstrata osuši. Nedostatak vode očituje se blagim opuštanjem listova, no biljka se brzo oporavlja nakon zalijevanja.

Jedna od prednosti uzgoja puzavca jest i jednostavno razmnožavanje. Dovoljno je odrezati dio stabljike s barem jednim listom i dormantnim zračnim korijenom (nodijem) te ga staviti u posudu s vodom. U roku od nekoliko tjedana iz nodija će se razviti korijenje, čime se dobiva nova biljka spremna za sadnju.

Napomene i upozorenja

Unatoč brojnim prednostima, važno je napomenuti da je zlatni puzavac toksičan za kućne ljubimce i djecu. Biljka sadrži kristale kalcijeva oksalata koji, ako se konzumiraju, mogu uzrokovati iritaciju usne šupljine, oticanje, povraćanje i pojačano slinjenje. Zbog toga je ključno držati biljku izvan njihova dohvata.

U nekim tropskim klimama, poput Floride, puzavac se smatra invazivnom vrstom jer njegov nekontrolirani rast može ugroziti lokalnu floru.

Značajna karakteristika puzavca jest da u sobnim uvjetima gotovo nikada ne cvjeta zbog genetske inhibicije. U prirodnom okruženju, kada se biljka penje uz stabla, njezini listovi mogu doseći znatno veće dimenzije, do devedeset centimetara te razviti karakteristične proreze slične onima kod monstere.

