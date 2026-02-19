Dabro poslao znakovitu poruku nakon presice: Što će na ovo reći Plenković?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BIO JE JASAN /

Nakon završetka današnje konferencije za medije, Josip Dabro je odbio odgovarati na novinarska pitanja, poručivši kako će 'biti dana za pitanja'.

Ipak, na jedno usputno pitanje, 'Hoće li se zakonom koji je predložio kriminalizirati i pozdrav 'Za dom spremni', odgovorio je 'Ja nikada neću rušiti ovu hrvatsku vladu!'

Podsjetimo, saborski zastupnik i glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro na tiskovnoj konferenciji u Hrvatskom saboru odgovario je na prijedlog predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka. Najavio je da je spreman napustiti Sabor, uz jedan uvjet.

'Budući da su iz HSLS-a tvrdili da imam antihrvatsku i antidemokratsku agendu, evo od glupog desničara pametnim liberalima jedan pravi hrvatski prijedlog - u sljedećih 30 dana donesimo zakon koji zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista'.

Pozvao je da se zakonom zabrani crvena zvijezdu petokraku 'pod kojom su u zatvoru patili osnivači HSLS-a, pod kojom je razaran Vukovar i drugi hrvatski gradovi'.