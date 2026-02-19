Hrvatska šalje izaslanika u Trumpov Odbor za mir: Evo tko putuje u Washington

Državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova za vanjsku trgovinu i razvojnu suradnju Zdenko Lucić sudjelovat će na sastanku Odbora za mir u svojstvu promatrača u ime Republike Hrvatske, rekli su Hini iz MVEP-a.

Glasnogovornik MVEP-a Ivan Marić rekao je da slanje Lucića "odražava zainteresiranost Republike Hrvatske za američke i međunarodne napore usmjerene na obnovu te očuvanje mira i stabilnosti u Gazi".

Premijer Andrej Plenković rekao je krajem siječnja da je stav vlade i parlamentarne većine da Hrvatska u ovom trenutku ne bi pristupala Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trumpov poziv za članstvo

Među članicama EU-a samo su Mađarska i Bugarska prihvatile Trumpov poziv za članstvo u Odboru za mir, dok raste broj zemalja koje namjeravaju biti u svojstvu promatrača. Na okupljanju u četvrtak očekuju se još mađarski premijer Viktor Orban, rumunjski predsjednik Nicușor Dan, kao i visoki diplomati iz Bugarske, Cipra, Češke, Italije, Grčke, Poljske i Slovačke.

Europsku uniju će na prvom formalnom sastanku predstavljati povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica. Iznenadna odluka Europske komisije da pošalje predstavnika u Washington izazvala je ogorčenje nekoliko država članica, s Francuskom koja je prednjačila u izražavanju institucionalnih i političkih prigovora, objavio je u srijedu Euronews.

Kritičari su na sastanku veleposlanika EU-a u srijedu tvrdili da sudjelovanje Šuice, o čemu glavni gradovi nisu bili ranije obaviješteni, nema potreban mandat i riskira da se protumači kao kolektivna podrška spornoj inicijativi, reklo je nekoliko diplomata za Euronews, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

