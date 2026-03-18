Stravična ozljeda zvijezde Galatasarayja, svijet u šoku: 'Nadam se da to što kažu nije istina'

Noa Lang, napadač turskog Galatasarayja, doživio je tešku ozljedu u srijedu navečer u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Liverpoola, koja je odigrana na kultnom engleskom stadionu Anfieldu. Nou Langa su iznijeli na nosilima nakon što je zadobio ozbiljnu ozljedu prsta tijekom spektakularne pobjede Liverpoola protiv Galatasaraya, javlja The Sun.

Incident se dogodio tijekom prvog poluvremena kada je Lang, nakon jednog žestokog duela u kojem je bio u naletu za loptom, izgubio ravnotežu i pao preko reklamnih panoa koji okružuju teren.

Iako sam pad nije djelovao pretjerano opasno, reakcije suigrača i protivničkih igrača odmah su dale naslutiti da se radi o nečem ozbiljnom.

Dugo je ležao u bolovima, a ubrzo je postalo jasno da je riječ o ozbiljnoj ozljedi palca. Šokiralo je sve prisutne i gledatelje, jer su ga morali iznijeti na nosilima, što je vrlo neobično za povredu ruke. Za vrijeme izlaska s terena morao je primiti kisik.

Jedan je korisnik na X napisao:

“Nadam se da je Noa Lang u redu. Izgleda stvarno bolno nakon sudara s reklamnim panoom.”

Drugi je također komentirao: “Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali prizor je bio stvarno loša."

Treći je dodao:

“Brz oporavak. Bože, nadam se da nije ozbiljno.”

Komentari samo pljušte...

“Tipu je prst gotovo prerezan. Bože, pomozi mu.”

“Kažu da mu je prerezan prst, nadam se da to nije istina.”

Langa je zamijenio veteran Mauro Icardi, iako njegova zamjena nije imala velikog značenja jer je Liverpool pobijedio 4-1 na ukupnom skoru, zahvaljujući uvjerljivoj 4-0 pobjedi na Anfieldu.

