Zapad poziva Irance da ruše režim, a pogledajte što oni misle o američkim 'osloboditeljima'

Tisuće Iranaca okupilo se na teheranskom Trgu Enghelab kako bi pokazali podršku vladi i oružanim snagama u obrani protiv američko-izraelske agresije. Uz tradicionalno paljenje američke i izraelske zastave, izloženi su i lijesovi žrtava nedavnih napada.

Prije 19 dana SAD i Izrael napali su Iran, nakon čega je Iran uzvratio udarima na susjedne arapske zemlje i američke saveznice, koji još uvijek traju. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku izaziva sve šire posljedice, od sigurnosnih incidenata do poremećaja na globalnom energetskom tržištu.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sarr pohvalio se jučer da je IDF ubio zapovjednika iranske Revolucionarne garde Gholamrezu Soleimanija i šefa sigurnosti Alija Laridžanija, dodajući da su Iranci "sigurniji" bez njih. Zatim se osvrnuo na vrhovnog vođu Modžtabu Hameneija, koji se nije pojavio u javnosti od svog imenovanja.

"Trebao bi pokazati svoje lice. Može se nastaviti skrivati, ali mora pokazati svoje lice, jer to počinje biti neugodno. Naši postupci slabe iranski mehanizam represije. Može ga srušiti samo iranski narod. Pa ipak, bez vanjske pomoći, iranski narod se ne može osloboditi", dodao je.