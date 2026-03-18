Ovi ljudi stvorili su čudesne nastambe od otpada: Neke izgledaju baš kao iz bajke
Danas, 18. ožujka, obilježava se Svjetski dan recikliranja, a mi smo tim povodom izdvojili 20 najboljih primjera koji pokazuju kako se otpad može pretvoriti u čudesne nastambe. U svijetu koji se suočava s dvostrukim izazovom prekomjernog otpada i stambene krize, ideja o gradnji kuće od recikliranih materijala zvuči ne samo inovativno, već i nužno. Dok većina u odbačenim predmetima vidi smeće, nekolicina vizionara vidi građevinski materijal, priliku za stvaranje i rješenje. Njihovi domovi nisu samo ekološki osviješteni, već su i prava umjetnička djela koja prkose konvencijama i dokazuju da se uz malo mašte i puno truda otpad može pretvoriti u dom. Priče koje slijede svjedoče o ljudskoj kreativnosti, otpornosti i želji za stvaranjem održivije budućnosti, a njihovi autori postali su inspiracija koju prate deseci tisuća ljudi na društvenim mrežama.