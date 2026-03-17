Svugdje je plijenila atraktivnim izgledom: Nikoleta je prošla cijeli svijet, a sada sanja jedno

Dugogodišnja crnogorska odbojkaška reprezentativka Nikoleta Perović utjelovljenje je sportske nomatkinje. Otkako je 2014. godine napustila matičnu Luku Bar, njezina karijera pretvorila se u putopis koji obuhvaća devet država, dvanaest klubova i tri kontinenta. Od Norveške, preko Rumunjske, Mađarske i Njemačke, do egzotičnih angažmana u Kini i Indoneziji, pa sve do najjačih liga u Turskoj, Grčkoj i Italiji, ova talentirana Baranka svugdje je ostavljala trag, skupljajući trofeje i priznanja. Njezina odiseja kulminirala je i kratkom, ali jedinstvenom epizodom u prvoj sezoni profesionalne američke lige.

Život u koferima kao svjesni izbor

Perović ne skriva da obožava izazove i upoznavanje novih kultura, što objašnjava njezinu nesvakidašnju karijeru. Dok bi se mnogi sportaši skrasili u jednoj ligi, ona je svjesno birala drugačiji put. „Svi mi govore da sam prošle godine napravila nešto ludo. Bila sam u Kini, vratila se u Crnu Goru, pa završila u Americi, sve u jednoj sezoni. Bila je to prava avantura, ali i vrlo zahtjevno“, izjavila je jednom prilikom.

Ipak, povratak u turski Ted Ankara Kolejliler, klub čiji je dres već nosila, opisala je kao dolazak kući. „To je možda prvi tim, prva zemlja gdje se ne osjećam kao strankinja. Kao da sam se vratila doma, sve mi je poznato“, istaknula je Perović. Takav osjećaj rijetkost je u životu profesionalca koji je neprestano na putu. Svjesna je žrtve koju podnosi, daleko od obitelji i prijatelja, ali odbojku vidi kao životnu školu koja ju je oblikovala kao osobu. „Odbojka mi je omogućila mnogo toga, to je škola koja se ne može platiti. Prolazeći kroz lijepe i manje lijepe trenutke, brže se formirate kao ličnost.“

Od indonezijske titule do statusa zvijezde u Italiji

U nizu destinacija, dvije se posebno ističu. U Indoneziji je s ekipom Bandung BJB Tandamata osvojila naslov prvaka, a slavlje koje je uslijedilo nakon što je klub podigao pehar poslije 15 godina opisuje kao nešto što nigdje drugdje nije doživjela. „Mislim da tamo još slave, iako su prošle više od tri godine“, kaže uz osmijeh.

S druge strane, Italiju izdvaja kao savršenu cjelinu. Igrajući za San Giovanni u sezoni 2022./23., osjetila je spoj vrhunske odbojke, profesionalizma i kvalitete života. Upravo je u Italiji potvrdila svoj status vrhunske igračice, postavši vodeća poenterka Serie A2 i kapetanica Rome. Njezine izvanredne partije donijele su joj i priznanje Odbojkaškog saveza Crne Gore, koji ju je dvaput zaredom proglasio najboljom crnogorskom odbojkašicom u inozemstvu. Iako mediji često ističu i njezin atraktivan izgled, svrstavajući je među najljepše sportašice regije, njezina karijera, izgrađena na profesionalizmu i talentu, govori sama za sebe.

Neostvareni san i povratak u reprezentaciju

Unatoč bogatoj klupskoj karijeri, jedan san ostaje neispunjen: plasman na veliko natjecanje s reprezentacijom Crne Gore. Nakon pauze zbog ozljeda i umora, Perović se vratila u nacionalni tim, spremna pomoći u ostvarenju tog cilja. „Uvijek sam maštala o tome da se s Crnom Gorom kvalificiram na veliko natjecanje. Uvijek nam je malo nedostajalo. Međutim, vjerujem da će se to dogoditi i sada smo vrlo blizu“, poručuje optimistično.