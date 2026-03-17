Niče krov na stadionu u Kranjčevićevoj! Ovako nastaje najmoderniji stadion u Hrvatskoj

Pogled na izgradnju stadiona u Kranjčevićevoj ulici, u čijoj se pozadini uzdiže prepoznatljiva silueta 17-katnog hotela The Westin Zagreb. Radovi na modernizaciji stadiona trenutačno su u punom jeku, s naglaskom na izgradnju novih, suvremenih tribina koje će značajno unaprijediti kapacitet i uvjete za gledatelje. Projekt obuhvaća i poboljšanje infrastrukture, uključujući pristupne putove, sigurnosne standarde te prateće sadržaje za posjetitelje i sportaše. Prema planovima, završetak radova i potpuno novo izdanje stadiona očekuju se krajem 2026. godine, čime bi ovaj dio grada trebao dobiti moderan sportski kompleks primjeren suvremenim standardima.