Eksplozije i vatra kod američkog veleposlanstva: Pogledajte što je sve letjelo nebom

Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Agencija Reuters objavila je da je neimenovana osoba vidjela najmanje tri drona kako se kreću prema veleposlanstvu te da je sustav protuzračne obrane C-RAM srušio dva od njih, dok je treći udario unutar kompleksa veleposlanstva, iz kojeg se mogla vidjeti vatra i dim.

Drugi svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestolnici čula eksplozija.

Rakete iznad Hebrona

Reuters je pokušao dobiti potvrdu iz američkog veleposlanstva, ali su mobiteli bili isključeni.

Isto tako, Iran je ispalio i rakete prema Izraelu, iznad grada Hebrona. Bila je to odmazda za prethodne američke i izraelske napade.

Izrael je pak u utorak pokrenuo val napada na Teheran i Bejrut, dok napadi na Bagdad uvlače susjedni Irak dublje u rat na Bliskom istoku koji je izazvao gospodarske potrese diljem svijeta.

Od zajedničkog američko-izraelskog napada 28. veljače iranska prijestolnica gotovo je svakodnevno meta bombardiranja. Izraelska vojska kaže da napada "infrastrukturu terorističkog režima". U ratu, koji je sada u trećem tjednu, poginule su stotine ljudi. Rat se brzo proširio i na iranske napade na zemlje Perzijskog zaljeva, kao i na izraelsko bombardiranje Libanona.

