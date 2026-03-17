FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSVETA IRANA /

Eksplozije i vatra kod američkog veleposlanstva: Pogledajte što je sve letjelo nebom

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Napad na veleposlanstvo
1 /16
VOYO logo

Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Agencija Reuters objavila je da je neimenovana osoba vidjela najmanje tri drona kako se kreću prema veleposlanstvu te da je sustav protuzračne obrane C-RAM srušio dva od njih, dok je treći udario unutar kompleksa veleposlanstva, iz kojeg se mogla vidjeti vatra i dim.

Drugi svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestolnici čula eksplozija.

Rakete iznad Hebrona 

Reuters je pokušao dobiti potvrdu iz američkog veleposlanstva, ali su mobiteli bili isključeni.

Isto tako, Iran je ispalio i rakete prema Izraelu, iznad grada Hebrona. Bila je to odmazda za prethodne američke i izraelske napade. 

Izrael je pak u utorak pokrenuo val napada na Teheran i Bejrut, dok napadi na Bagdad uvlače susjedni Irak dublje u rat na Bliskom istoku koji je izazvao gospodarske potrese diljem svijeta.

Od zajedničkog američko-izraelskog napada 28. veljače iranska prijestolnica gotovo je svakodnevno meta bombardiranja. Izraelska vojska kaže da napada "infrastrukturu terorističkog režima". U ratu, koji je sada u trećem tjednu, poginule su stotine ljudi. Rat se brzo proširio i na iranske napade na zemlje Perzijskog zaljeva, kao i na izraelsko bombardiranje Libanona.

Više pogledajte u galeriji 

17.3.2026.
9:12
Hinadanas.hr
Profimedia
IranIzraelSadNapadVeleposlanstvo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija