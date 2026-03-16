Teško ju je bilo ne primijetiti: Brineta u uskim crnim tajicama ukrala sve poglede

Iako kalendarski proljeće još nije službeno stiglo, u zraku se već osjeća njegov dolazak. Sunčani dani i ugodne temperature izmamili su brojne građane na ulice Varaždina, gdje se posljednjih dana mogla osjetiti prava proljetna atmosfera.

Šetnja središtem grada otkrila je dobro raspoloženje, brojne osmijehe i živahne razgovore, ali i zanimljive modne kombinacije. Ulice su, kao i uvijek, postale mala modna pista na kojoj su Varaždinke i Varaždinci pokazali svoj osjećaj za stil.

U mnoštvu modno osviještenih prolaznika posebnu je pažnju privukla lijepa brineta koja je prošetala gradom u trendi i ležernoj kombinaciji. Odabrala je crne tajice koje je spojila sa smeđim predimenzioniranim sakoom, dok je cijeli outfit zaokružila tenisicama u istoj nijansi te elegantnom crnom torbicom prebačenom preko ramena.

Ova jednostavna, ali efektna kombinacija savršeno se uklopila u proljetnu atmosferu grada te još jednom potvrdila da je ponekad upravo minimalizam najbolji modni izbor.

