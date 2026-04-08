Rumunjska se oprašta od jednog od najvećih svih vremena

Nogometna javnost u Rumunjskoj oprašta se od jednog od najvećih trenera u povijesti nogometa, Mircee Lucescua. Legendarni Rumunj u karijeri je osvojio 35 trofeja, čime se svrstava među najtrofejnije trenere u povijesti nogometa.

Legendarni Rumunj u karijeri je osvojio Europsku ligu sa Šahtarom, europski Superkup s Galatasarayem, devet ukrajinskih prvenstava i brojne druge trofeje, a vodio je Inter, Zenit, Bresciju, Galatasaray, Šahtar, Dinamo Kijev te tursku i rumunjsku reprezentaciju, među ostalim.

Osim po trenerskoj karijeri, poznat je i po igračkoj, u kojoj je legenda Dinama iz Bukurešta, s kojim je osvojio sedam rumunjskih prvenstava.

