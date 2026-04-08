FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLAZAK LEGENDE /

Zvonimir Boban odao počast velikanu i uzdrmao Italiju: 'Kao što to često biva na Balkanu'

Zvonimir Boban odao počast velikanu i uzdrmao Italiju: 'Kao što to često biva na Balkanu'
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U istoj emisiji bio je i Fabio Capello koji se također biranim riječima oprostio od Rumunja

8.4.2026.
8:56
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nogometni svijet u utorak je potresla vijest o smrti rumunjskog trenera Mircee Lucescua koji je preminuo u bolnici u 81. godini života nakon što je dva puta doživio srčani udar, a samo dva tjedna ranije vodio je rumunjsku reprezentaciju protiv Turske u doigravanju za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Mnogi su odali počast legendarnom treneru, a jedan od njih je i predsjednik Dinama Zvonimir Boban koji je gostovao u emisiji uživo na talijanskom Sky Sportu. "Nježan, izražajan čovjek, pamtim ga s dozom melankolije, kao što to često biva na Balkanu. Bio je boemskog duha, volio je talijanski nogomet. Izvanredna osoba. Neka počiva u miru", kazao je Boban.

Foto: Profimedia

 

@skysport Il 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒅𝒐 di Fabio Capello, Paolo Condò e Zvonimir Boban per Mircea Lucescu 💭 #SkySport #Lucescu ♬ audio originale - Sky Sport

 

U istoj emisiji bio je i Fabio Capello koji se također biranim riječima oprostio od Rumunja. "Bio je dobar trener, dobra osoba, rekao bih i jako drag čovjek. Bio je vrlo živahan, kada biste ga sreli volio je razgovarati o nogometu, ali i životu. Kao trener, njegove brojke govore same za sebe", kazao je Talijan. 

Mircea LucescuZvonimir BobanFabio Capello
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike