Zvonimir Boban odao počast velikanu i uzdrmao Italiju: 'Kao što to često biva na Balkanu'

Nogometni svijet u utorak je potresla vijest o smrti rumunjskog trenera Mircee Lucescua koji je preminuo u bolnici u 81. godini života nakon što je dva puta doživio srčani udar, a samo dva tjedna ranije vodio je rumunjsku reprezentaciju protiv Turske u doigravanju za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Mnogi su odali počast legendarnom treneru, a jedan od njih je i predsjednik Dinama Zvonimir Boban koji je gostovao u emisiji uživo na talijanskom Sky Sportu. "Nježan, izražajan čovjek, pamtim ga s dozom melankolije, kao što to često biva na Balkanu. Bio je boemskog duha, volio je talijanski nogomet. Izvanredna osoba. Neka počiva u miru", kazao je Boban.

U istoj emisiji bio je i Fabio Capello koji se također biranim riječima oprostio od Rumunja. "Bio je dobar trener, dobra osoba, rekao bih i jako drag čovjek. Bio je vrlo živahan, kada biste ga sreli volio je razgovarati o nogometu, ali i životu. Kao trener, njegove brojke govore same za sebe", kazao je Talijan.

