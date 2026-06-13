Nova utakmica s 'rupama' na tribinama: Infantino je još u veljači tvrdio da je sve rasprodano

Prve utakmice Svjetskog prvenstva iznenadile su prizorima tribina koje su neočekivano 'isprekidane' praznim mjestima.

"Čuvamo neke ulaznice za prodaju u zadnji tren, naravno, ali svaka utakmica je već rasprodana", izjavio je predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino još u veljači 2026. godine, ali scene praznih mjesta govore suprotno.

Praznih je mjesta tako bilo i na utakmici Katara i Švicarske, pa su se neki zapitali jesu li možda svi dolje negdje u predvorju i čekaju u redu za hot-dog ili neko od brojnih pića.

"We keep some tickets back for some last-minute sales, of course, but every match is sold out" - Gianni Infantino, February 2026.



Maybe they're all at the concourses? pic.twitter.com/07uO1JkC0L — Daniel Storey (@danielstorey85) June 13, 2026

Iako će neki reći kako je praznih mjesta zapravo često bilo na najvećim natjecanjima i primijetiti takve 'rupe' na tribinama čak i u Engleskoj 1996. te Italiji 1990., ovaj Mundijal čini se ispada nešto potpuno drugačije.

Cijena ulaznica sigurno diktira puno toga, ali zabrana sekundarne prodaje je sasvim sigurno nakon onog citata s vrha teksta upropastila ispunjene stadione.