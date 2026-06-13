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Nova utakmica s 'rupama' na tribinama: Infantino je još u veljači tvrdio da je sve rasprodano

Nova utakmica s 'rupama' na tribinama: Infantino je još u veljači tvrdio da je sve rasprodano
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Foto: JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia

'Čuvamo neke ulaznice za prodaju u zadnji tren, naravno, ali svaka utakmica je već rasprodana'

13.6.2026.
23:51
Sportski.net
JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia
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Prve utakmice Svjetskog prvenstva iznenadile su prizorima tribina koje su neočekivano 'isprekidane' praznim mjestima. 

"Čuvamo neke ulaznice za prodaju u zadnji tren, naravno, ali svaka utakmica je već rasprodana", izjavio je predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino još u veljači 2026. godine, ali scene praznih mjesta govore suprotno. 

Praznih je mjesta tako bilo i na utakmici Katara i Švicarske, pa su se neki zapitali jesu li možda svi dolje negdje u predvorju i čekaju u redu za hot-dog ili neko od brojnih pića. 

Iako će neki reći kako je praznih mjesta zapravo često bilo na najvećim natjecanjima i primijetiti takve 'rupe' na tribinama čak i u Engleskoj 1996. te Italiji 1990., ovaj Mundijal čini se ispada nešto potpuno drugačije. 

Cijena ulaznica sigurno diktira puno toga, ali zabrana sekundarne prodaje je sasvim sigurno nakon onog citata s vrha teksta upropastila ispunjene stadione. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Navijači
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