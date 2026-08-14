FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZADARSKI MURAJ /

Jedna od onih žena koje odmah zapnu za oko: Brineta u plavom postala prizor večeri

Jedna od onih žena koje odmah zapnu za oko: Brineta u plavom postala prizor večeri
Foto: Bojan Boganić
1 /24
VOYO logo

Muraj je sinoć ponovno bio mjesto dobre glazbe, plesa i ljetne energije, a nastup Cubisma brzo je rasplesao publiku na zadarskim bedemima. Uz afro-kubanske ritmove, jazz i salsu, pažnju su privlačile i brojne dotjerane dame koje su uživale u atmosferi, no među njima se posebno izdvojila jedna brineta u plavom.

Sa širokim osmijehom i upečatljivim izdanjem lako je zapela za oko fotografa te postala jedan od prizora večeri, dok je oko nje publika nastavila plesati u ritmu latino zvuka.

Tko je sve plesao uz zarazne ritmove pogledajte i na eZadar.hr.

14.8.2026.
15:26
Hot.hr
Bojan Boganić
ZadarBrinetaDamaPles
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija