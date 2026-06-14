Brazilske navijačice su stigle, temperatura na stadionu je porasla

Brazil i Maroko susreću se na otvaranju skupine C u New Jerseyju u utakmici koja puno obećava. Bila je to utakmica koja je označena kao jedna od najiščekivanijih u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.

Brojni navijači Brazila i Maroka napunili su stadion New York/New Jersey i bila je sjajna atmosfera na utakmici. Posebnu su pažnju privukle i brazilske navijačice, a u našoj galeriji možete vidjeti kako je to izgledalo na tribinama.