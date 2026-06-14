FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMBA /

Brazilske navijačice su stigle, temperatura na stadionu je porasla

Brazilske navijačice su stigle, temperatura na stadionu je porasla
Foto: Icon Sport/Sipa USA/Profimedia
Brazilske navijačice uvijek na Svjetskim prvenstvima privlače posebnu pozornost.
1 /23
VOYO logo

Brazil Maroko susreću se na otvaranju skupine C u New Jerseyju u utakmici koja puno obećava. Bila je to utakmica koja je označena kao jedna od najiščekivanijih u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.

Brojni navijači Brazila i Maroka napunili su stadion New York/New Jersey i bila je sjajna atmosfera na utakmici. Posebnu su pažnju privukle i brazilske navijačice, a u našoj galeriji možete vidjeti kako je to izgledalo na tribinama. 

14.6.2026.
0:11
Sportski.net
Icon Sport/Sipa USA/Profimedia
Brazilska Nogometna ReprezentacijaMarokanska Nogometna ReprezentacijaNavijačiceSvjetsko Prvenstvo 2026.
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija