Korzo pretvorili u modnu pistu, ali plavuša u cvjetnoj haljini nije mogla proći nezapaženo

Sunčano i toplo vrijeme izmamilo je Riječane na Korzo, gdje se ovih dana traži mjesto više na terasama i u šetnji gradskim središtem. Kratki rukavi, lagane ljetne kombinacije i sunčane naočale dominirali su modnim izborima prolaznika, a jedna je dama posebno privukla pažnju.

Plavuša u upečatljivoj cvjetnoj haljini i sandalama na petu samouvjereno je prošetala središtem grada te postala prava zvijezda naše današnje špice. Šarena ljetna kombinacija savršeno se uklopila u atmosferu toplog dana.

Korzo je i ovoga puta pokazalo zašto slovi za riječku modnu pistu na otvorenom. Građani su iskoristili ugodne temperature za druženje, kavu s prijateljima ili jednostavno uživanje u suncu, a gradske ulice bile su prepune života i dobre energije. Ako je suditi po prizorima iz centra grada, ljeto je u Rijeku stiglo punim plućima.