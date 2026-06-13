Spoj tehnologije i brutalne snage: Testirali smo auto koji nas je 'odbio' voziti

Tesla Model Y za 2026. godinu, poznat pod internim nazivom 'Juniper', donosi značajna poboljšanja koja dodatno učvršćuju njegovu poziciju među električnim SUV-ovima. Automobil je dobio osvježen dizajn s tanjim prednjim i stražnjim svjetlima koja se protežu cijelom širinom vozila, čime djeluje modernije, elegantnije i agresivnije. Iako promjene nisu revolucionarne, uspješno moderniziraju izgled modela.

Najveći napredak vidljiv je u unutrašnjosti. Kabina zadržava prepoznatljivi minimalistički pristup, ali su korišteni kvalitetniji materijali, redizajnirana sjedala s grijanjem i ventilacijom te ambijentalno osvjetljenje. Posebna pažnja posvećena je zvučnoj izolaciji pa je zahvaljujući akustičnim staklima i dodatnoj izolaciji buka u vožnji znatno smanjena, što značajno povećava udobnost na duljim putovanjima.

Testirani Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive stoji 51.985 eura. Nudi WLTP domet od 609 kilometara, ubrzanje od 0 do 100 km/h za 5,6 sekundi i najveću brzinu od 201 km/h. Procjenjuje se da razvija oko 295 KS. U praksi pruža vrlo snažna ubrzanja zahvaljujući trenutačnom okretnom momentu elektromotora, što pretjecanja čini jednostavnima i sigurnima.

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>>> U našoj galeriji pogledajte sve detalje nove Tesle Y <<<

15 minuta punjenja za 293 km dosega

Jedna od najvećih prednosti ostaje Teslina infrastruktura punjenja. Na Supercharger punionicama dovoljno je petnaestak minuta za približno 293 kilometra dodatnog dometa. Sustav sam planira rutu, predlaže punionice i određuje trajanje punjenja, čime vozaču uklanja velik dio brige oko putovanja. Automobil nudi i napredne informacije poput vremenske prognoze uz prikaz na karti.

Posebno iskustvo predstavlja „one-pedal driving”, odnosno vožnja gotovo isključivo pomoću papučice gasa. Snažna regeneracija energije omogućuje da automobil sam usporava čim vozač otpusti gas, pa se kočnica koristi vrlo rijetko. Potrebno je određeno vrijeme za prilagodbu, ali nakon toga vožnja postaje vrlo ugodna.

Zahvaljujući bateriji smještenoj u podnici, Model Y ima nisko težište i odlično ponašanje u zavojima. Upravljanje je precizno, a automobil ostavlja dojam sportskog vozila unatoč SUV karoseriji. Međutim, najveća mana ostaje relativno tvrd ovjes. Na lošijim cestama i neravninama vožnja može biti neugodna, što umanjuje osjećaj luksuza koji se očekuje u ovom cjenovnom razredu.

>>> U našoj galeriji pogledajte sve detalje nove Tesle Y <<<

Smjer u kojem se kreće autoindustrija

Kao i kod svih Tesli, središte upravljanja predstavlja veliki 15,4-inčni zaslon preko kojeg se kontroliraju gotovo sve funkcije vozila. Nedostatak fizičkih tipki zahtijeva privikavanje, ali sučelje je brzo i intuitivno nakon kraćeg korištenja. Sustav nudi i niz zabavnih funkcija poput igara, efekata osvjetljenja i drugih detalja koji automobilu daju karakter tehnološkog uređaja na kotačima.

S druge strane, izostanak podrške za Apple CarPlay i Android Auto ostaje važan nedostatak. Ipak, praktičnost je izvrsna zahvaljujući velikom prtljažniku, dodatnom prednjem prostoru za odlaganje („frunk”) i novom 8-inčnom zaslonu za putnike straga.

Zaključno, Tesla Model Y 2026. kombinira odlične performanse, velik domet, naprednu tehnologiju i vrhunsku integraciju softvera, hardvera i mreže punionica. Iako mu se mogu zamjeriti tvrđi ovjes i izrazito minimalistički pristup koji neće odgovarati svima, riječ je o jednom od najkompletnijih električnih SUV-ova na tržištu i automobilu koji pokazuje smjer u kojem se automobilska industrija kreće.

>>> U našoj galeriji pogledajte sve detalje nove Tesle Y <<<