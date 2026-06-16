FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAMETNA KUPNJA /

Nije lako kako se čini: Odaberite najbolje od 28 najpopularnijih vrsta voća i povrća

Nije lako kako se čini: Odaberite najbolje od 28 najpopularnijih vrsta voća i povrća
Foto: Profimedia
Odabir pravih namirnica nije komplicirana znanost, već vještina koja se razvija promatranjem, dodirom i mirisom. Sljedeći put kada se nađete pred policama punim voća i povrća, sjetite se ovih savjeta. Ne samo da ćete kući donijeti ukusnije i hranjivije plodove, već ćete i smanjiti bacanje hrane, pretvarajući svaku kupovinu u uspješnu misiju.
1 /29
VOYO logo

Malo je stvari koje mogu tako brzo pokvariti raspoloženje kao povratak s tržnice ili iz trgovine, samo da biste pri raspakiravanju vrećica shvatili kako je ono prekrasno voće zapravo trulo iznutra ili potpuno lišeno bilo kakvog okusa.

Takva razočaranja ne samo da znače bačen novac, već i propale planove za ukusan obrok. Srećom, ovladavanje vještinom učinkovitog odabira namirnica može u potpunosti spriječiti takve neugodne situacije.

Aktivnim korištenjem svih svojih osjetila, vida, dodira, pa čak i mirisa, te dubljim razumijevanjem specifičnih karakteristika koje treba tražiti kod svake pojedine biljke, osigurat ćete da u vašu kuhinju i na vaš stol stižu isključivo najsvježiji i najkvalitetniji plodovi prirode, piše the kitchn.

Ova galerija pažljivo će vas provesti kroz 28 najpopularnijih vrsta voća i povrća, otkrivajući vam pritom strogo čuvane tajne stručnjaka za prepoznavanje savršene zrelosti, teksture i vrhunske kvalitete.

16.6.2026.
12:50
Antonela Ištvan
Profimedia
VoćePovrćeTrgovinaKvalitetaHrana
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija