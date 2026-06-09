Zastrašujuće dobar: Vozili smo SUV kojeg ili obožavate ili ga mrzite - ali iz straha

Postoje automobili i postoji Tesla. Ta rečenica, koliko god zvučala kao otrcani marketinški slogan, zapravo precizno sažima polarizaciju koju ovaj brend izaziva na tržištu, posebice u Europi. Za jedne, Tesle su vrhunac inženjerstva, računala na kotačima koja su godinama ispred konkurencije. Za druge, one su sterilni uređaji bez duše, simbol pomodarstva koji prijeti istinskom vozačkom užitku.

Foto: BOJAN TERGLAV

Istina je, kao i obično, negdje između, ali s dolaskom osvježenog Modela Y za 2026. godinu, vaga argumenata opasno se naginje na jednu stranu.

Ovaj automobil nije samo još jedan električni SUV. On je izjava, ogledalo našeg odnosa prema tehnologiji i, vrlo vjerojatno, prilično jasan pogled u budućnost. A ta budućnost je nevjerojatno brza, iznimno tiha i, povremeno, pomalo iritantna. Za 15-20 godina svi ćemo voziti neki oblik Tesle. Odnosno, nećemo mi voziti, već nas ti auti voziti sami, što danas u SAD-u već i rade.

Foto: BOJAN TERGLAV

Osvježenje zvano Juniper

Nakon godina vizualne stagnacije, Tesla je napokon poslušao kritike i podario Modelu Y značajno osvježenje, interno poznato pod kodnim imenom 'Juniper'. Promjene su najočitije na vanjštini. Automobil sada izgleda zrelije i agresivnije zahvaljujući novim, osjetno tanjim prednjim i stražnjim svjetlosnim sklopovima koji se protežu cijelom širinom vozila.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Dizajn je čišći, s manje nepotrebnih linija, što mu daje dojam monolitne skulpture oblikovane vjetrom. Nije to radikalna dizajnerska revolucija, već promišljena evolucija koja Model Y čini vizualno usklađenim s ostatkom modernizirane Tesline game.

No, prave zvijezde Juniper nadogradnje nalaze se unutra. Kabina je oduvijek bila Teslin ili najjači ili najslabiji adut, ovisno o tome koga pitate. Minimalizam je i dalje dominantna filozofija, no materijali su sada na osjetno višoj razini. Površine koje su prije bile prekrivene tvrdom plastikom sada su obložene mekšim, na dodir ugodnijim materijalima.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Sjedala su redizajnirana kako bi pružila bolju potporu i udobnost na dužim putovanjima, pružaju grijanje i hlađenje, a cijela je kabina dobila i suptilno, ali efektno ambijentalno osvjetljenje koje se može prilagođavati po želji.

Jedan od ključnih prigovora na prethodne modele bila je buka u kabini pri višim brzinama. Tesla je i taj problem ozbiljno shvatio. Korištenjem dvostrukih akustičnih stakala na svim prozorima te dodatnih izolacijskih materijala, buka vjetra i kotrljanja guma značajno je smanjena. Konačno je moguće voditi opušten razgovor na autocesti bez povišivanja glasa, što Model Y pretvara u znatno ugodnijeg suputnika za duga putovanja. Štoviše, kad bi potrubili, u kabini bi se taj zvuk jedva, a to se, moramo priznati, ne sjećamo kad smo doživjeli.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Što brojke govore?

U svijetu električnih automobila, specifikacije su kralj. Domet, ubrzanje i brzina punjenja valute su kojima se trguje, a testirani Model Y u tom pogledu dolazi s vrlo jakim argumentima.

Testirani model: Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive

Cijena: 51.985 eura

Doseg (WLTP): 609 km

Ubrzanje 0-100 km/h: 5,6 s

Najveća brzina: 201 km/h

Iako kompanija tradicionalno nerado iznosi precizne podatke o snazi motora, procjene za ovu verziju s jednim motorom i stražnjim pogonom kreću se oko 295 konjskih snaga. To možda ne zvuči kao brojka od koje zastaje dah u usporedbi s nekim performansnim zvijerima, ali u kombinaciji s instantnim okretnim momentom elektromotora, rezultati su impresivni.

Foto: BOJAN TERGLAV

Ovaj naizgled mirni obiteljski SUV ubrzava od nula do 100 kilometara na sat za 5,6 sekundi. To je teritorij sportskih automobila od prije samo desetak godina. U praksi, to znači da je svako pretjecanje munjevito i sigurno, a svako kretanje sa semafora potencijalno može rezultirati prolijevanjem jutarnje kave po suvozaču ako niste oprezni s papučicom gasa.

No, sirova snaga nije jedina priča. Srce ovog modela je njegova baterija koja, prema službenim WLTP mjerenjima, osigurava impresivnih 609 kilometara dometa s jednim punjenjem. To je i više nego dovoljno za odlazak na more i povratak bez potrebe za zaustavljanjem i paničnom potragom za punionicom. A kad punjenje ipak postane nužno, Teslina Supercharger mreža pokazuje svoju superiornost. Za samo petnaest minuta, baterija može prihvatiti dovoljno energije za dodatnih 293 kilometra vožnje, što je kraće od prosječne pauze za kavu.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Ono što posebno oduševljava je što vam auto samostalno isplanira put, gdje ćete se zaustaviti, na kojoj punionici, koliko dugo ćete se tamo zadržati i koliko napuniti.

Također, ako vam treba i ta informacija, auto nudi satelitski pregled vremenskih prilika u realnom vremenu, ali i za idućih nekoliko sati.

Ono što moramo ovdje spomenuti je i 'one-pedal' drive. Dakle, prvo smo imali tri papučice (jedna za kvačilo, druga za kočnicu i treća za gas), onda su automatici izbacili papučicu za kvačilo, a sada smo došli i do toga da se praktički može izbaciti i papučica za kočnicu i sve radite isključivo s papučicom gasa.

Svi koji su vozili električne aute ili hibride znaju koje su mogućnosti regenerativnog kočenja, ali ovakvo kakvo ima Tesla je ipak korak ili dva dalje, odnosno snažnije. Dakle, u svim normalnim uvjetima, papučicu kočnice vi ne dirate, a auto koči sam, čim otpustite papučicu gasa. Ovo je nešto na što se definitivno trebate priviknuti, ali jednom kad svladate tu jednu pedalu, vožnja je zapravo milina.

Uređaj koji je naučio plesati

Upravljanje je oduvijek bila jedna od jačih strana Modela Y, a novi model nastavlja tu tradiciju. Zbog iznimno niskog težišta, koje omogućuje teška baterija smještena u podnici vozila, automobil se kroz zavoje vozi s nevjerojatnom stabilnošću i minimalnim naginjanjem karoserije. Osjećaj na volanu je izuzetno direktan i precizan, gotovo telepatski, te pruža vozaču osjećaj potpune kontrole koji je bliži sportskom sedanu nego povišenom obiteljskom automobilu. Putnici koji su navikli na ljuljanje i naginjanje tradicionalnih SUV-ova često ostaju zapanjeni mirnoćom kojom Model Y prolazi kroz zavoje.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Ipak, ovdje dolazimo i do one mane spomenute u naslovu, naslijeđene iz prošlosti Teslinih modela. Unatoč poboljšanjima na ovjesu, on je i dalje primjetno tvrd. Na savršeno glatkim cestama to pridonosi osjećaju stabilnosti, no na neravninama i lošije održavanim prometnicama, kakvih u našim krajevima ne nedostaje, vožnja može postati neugodno truckava. Ta tvrdoća je kompromis koji osigurava sportske vozne karakteristike, ali istovremeno oduzima dio udobnosti koja se očekuje od obiteljskog automobila u ovom cjenovnom rangu.

Istovremeno, teško je Teslu promatrati isključivo kao automobil. To je zapravo nevjerojatno sofisticiran 'uređaj' koji, između ostalog, zna i voziti. Ta percepcija stvara i određeno strahopoštovanje. Pomisao da se vozilo samo parkira, samo mijenja traku na autocesti i da vozač, u teoriji, nema potpunu kontrolu, kod mnogih izaziva nelagodu. To je strah od nepoznatog, od tehnologije koju ne razumijemo u potpunosti.

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Spomenimo i činjenicu da smo jedne noći ostali 'zatočeni' u autu ispred firme jer se auto odlučio - ažurirati. Proveli smo 45 minuta sjedeći i kontemplirajući o tome je li stvarno moguće da nam se to dogodilo. Da. Dogodilo se.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Minimalizam kao vrlina i mana

Unutrašnjošću, kao i kod svih Tesli, dominira gigantski 15,4-inčni zaslon osjetljiv na dodir, a rezolucija mu je kao da gledate kroz prozor. On je kontrolni centar za apsolutno sve: od navigacije, klimatizacije i glazbe, pa sve do otvaranja pretinca za rukavice ili podešavanja brisača. Fizičkih tipki nema (ne računajući one na volanu).

Foto: BOJAN TERGLAV

Za nove korisnike, prvih nekoliko dana može biti frustrirajuće i zahtijeva period prilagodbe. No, jednom kada se naviknete na logiku sučelja, povratak u bilo koji drugi automobil s mnoštvom prekidača i gumba čini se kao korak unatrag u prošlost. Sve djeluje zastarjelo i nepotrebno komplicirano.

Sustav nudi stvari koje su još neviđene u drugim automobilima. Imate šarolik izbor igrica, blok za crtanje, boombox, možete testirati emisije zraka na način da ispušta vjetrove ispod vozača i putnika (da, zvuči djetinjasto, ali svaki put izazove salve smijeha svih u automobilu, od mladih do starih) pa sve do svjetlećih efekata koje prati dramatična glazba, paljenje i gašenje svih svjetala, spuštanja i dizanja prozora i prtljažnika. Kome to treba? Ne znamo. Ali je baš zabavno za gledati.

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Nedostatak integracije za Apple CarPlay i Android Auto, sustava na koje su se milijuni vozača navikli, i dalje je jedan od najvećih minusa. Teslin vlastiti sustav je brz i funkcionalan, ali sloboda izbora koju nude konkurenti ovdje nedostaje. S druge strane, praktičnost je na vrhunskoj razini. S preklopljenim stražnjim sjedalima dobiva se ogroman prtljažni prostor, a dodatni prednji prtljažnik, takozvani 'frunk', idealan je za odlaganje kabela za punjenje ili manjih torbi.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Novi 8-inčni zaslon za putnike na stražnjoj klupi dodatno podiže razinu udobnosti, omogućujući im kontrolu nad klimom i zabavnim sadržajima.

Foto: BOJAN TERGLAV

Cijena budućnosti i konačni sud

Cijena za testirani Tesla Model Y Premium Long Range RWD iznosi 51.985 eura, što ga pozicionira u premium segment električnih SUV-ova. Je li to previše? Odgovor ovisi o perspektivi.

Tesla Model Y je automobil koji je nevjerojatno dobar u onome što radi. Nudi izvanredne performanse, vodeći domet u klasi, vrhunsku tehnologiju i praktičnost koja ga čini idealnim obiteljskim vozilom. On je tih, brz, prostran i efikasan. No, istovremeno mu se može prigovoriti na pretvrdom ovjesu i sterilnosti koju donosi minimalistički, tehnologijom vođen pristup.

Foto: BOJAN TERGLAV

On je proizvod koji izaziva ili oduševljenje ili prijezir, rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ali upravo u tome leži njegova snaga. Prije donošenja bilo kakvog zaključka na temelju predrasuda, svakome bih preporučio da ga isproba. Kladim se da će se mnogi početni stavovi, utemeljeni na strahu od nepoznatog, srušiti kao kule od karata. Jer kada se sve zbroji i oduzme, Tesla je strašno, strašno dobar proizvod, ma koliko god se netko trudio dokazati suprotno. Konkurencija se trudi, ali razinu integracije hardvera, softvera i infrastrukture za punjenje koju Tesla nudi, još uvijek nisu dosegli.