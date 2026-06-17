Najpoznatija srpska WAGsica: Otvoreno priča o estetskim zahvatima i privatnim detaljima

Zorana Jovanović (36) jedna je od najpoznatijih regionalnih influencerica, a karijeru je započela početkom 2010-ih pod umjetničkim imenom ''Zorannah''. Kroz godine je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama zahvaljujući sadržaju o modi, ljepoti, putovanjima i privatnom životu. Danas živi u SAD-u i nastavlja raditi kao influencerica. Posebnu pažnju javnosti privukao je njezin brak s Eloyem Roomom (37), profesionalnim nogometašem i reprezentativnim vratarom Curaçaa. Nakon prve utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. Zorana je javno podržavala supruga, čiji je nastup na tom natjecanju bio jedan od najvažnijih trenutaka njegove karijere.