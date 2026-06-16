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FATALNA LJEPOTICA /

Pogledajte kako se mijenjala Barbara Mori, fatalna Rubi koja je osvojila srca svih gledatelja

Pogledajte kako se mijenjala Barbara Mori, fatalna Rubi koja je osvojila srca svih gledatelja
Foto: Juan Carlos Reyes Garcia/zuma Press/profimedia
Barbara Mori proslavila se ulogom fatalne Rubi, koja je osvojila publiku diljem svijeta.
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Malo tko tko je odrastao uz telenovele može zaboraviti fatalnu Rubi – lik koji je obilježio rane 2000-e i postao sinonim za zavodljivu, ambicioznu ženu spremnu na sve. Upravo tom ulogom proslavila se Barbara Mori (47), meksička glumica koja je tada osvojila srca gledatelja na ovim prostorima i ostala zapamćena kao jedna od najkarizmatičnijih TV zlikovki.

I dok su mnogi dugo pratili samo njezin glamurozan televizijski lik, njezin stvarni život bio je sve samo ne jednostavan - vrlo mlada postala je majka, borila se s teškom bolešću, izgradila novu karijeru i danas izgleda jednako zanosno kao i u vrijeme najveće slave.

U nastavku pogledajte kako izgleda danas i što je sve obilježilo njezin životni i glumački put.

16.6.2026.
12:00
Hot.hr
Borde-jacovides/angeli/bestimage/profimedia
Barbara MoriGlumicaRubi
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