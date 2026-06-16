Iranke ukrale pažnju u LA-u, a svi su posebno gledali u jednu navijačicu što ima na sebi

Utakmica 1. kola u skupini F Svjetskog prvenstva u nogometu između Irana i Novog Zelanda, koja je jutros po našem vremenu završila 2-2, nije ponudila samo uzbuđenje na terenu, nego i posebnu atmosferu na tribinama stadiona u Los Angelesu. Iranski navijači i navijačice stigli su u velikom broju, glasno bodrili svoju reprezentaciju i pokazali koliko im znači nastup njihove zemlje na velikoj svjetskoj pozornici.

Posebnu pažnju privukle su iranske navijačice, koje su na tribinama bile među najzapaženijima. Emotivne, strastvene i potpuno posvećene utakmici, pratile su svaki potez svojih nogometaša, slavile dobre akcije i s nestrpljenjem iščekivale rasplet susreta. Njihove reakcije, osmijesi, pogledi puni nade i navijačka energija stvorili su prizore koji su brzo privukli objektive fotografa.

Među njima se posebno istaknula jedna navijačica koja je na sebi nosila natpis “Palestina”. Njezina poruka nije prošla nezapaženo, te je dodatno privukla pozornost na tribinama. U moru iranskih zastava, navijačkih obilježja i snažnih emocija, upravo je taj detalj dao još jednu dimenziju prizorima s utakmice...

Iranke su tako, osim podrške svojoj reprezentaciji, pokazale i koliko tribine velikih natjecanja često postaju mjesto emocija, identiteta i poruka koje nadilaze sam nogomet.

Pogledajte galeriju najzanimljivijih prizora s tribina.