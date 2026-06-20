Slavna Amerikanka devetog dana SP-a pojavila se na utakmici: Svi su gledali u nju

Američka nogometna reprezentacija pobijedila je u petak Australiju s 2-0 (1-0) u dvoboju 2. kola skupine D Svjetskog prvenstva, koji je odigran u petak u Seattleu, čime je i drugi od tri domaćina ovog turnira osigurao plasman u nokaut fazu natjecanja. Na utakmici se pojavila i slavna Amerikanka Paris Hilton i odmah privukla pažnju kamera i publike, pretvarajući svoj dolazak u još jedan pop-kulturni trenutak unutar nogometnog spektakla Svjetskog prvenstva 2026. Inače, Paris Hilton nedavno je iznenadila obožavatelje velikom promjenom imidža, pojavivši se s potpuno novom bojom kose na modnoj reviji kolekcije Gucci Cruise 2027. Portal Net.hr pisao je o tome o čemu možete čitati - OVDJE.

Njezina prisutnost dodatno je naglasila kako ovaj turnir nadilazi sport, spajajući globalne sportske događaje s elementima show businessa i celebrity kulture koja je u Sjevernoj Americi sastavni dio velikih natjecanja.

Inače, Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi donosi spektakl na travnjaku, ali i izvan njega. Na tribinama koje su postale prava pozornica emocija, stila i globalne nogometne strasti. No, prava priča turnira odvija se među navijačicama, ženama koje dolaze iz svih krajeva svijeta i nogomet doživljavaju kao više od sporta.

Američke navijačice na stadionima u Seattleu, Los Angelesu i Dallasu donose kombinaciju sportskog patriotizma i pop-kulture. Od dresova u patriotskim bojama do kreativnih face paintova, tribine SAD-a pretvaraju se u show jednako glasan kao i onaj na terenu.

Paragvajske navijačice unose temperament i emociju karakterističnu za južnoamerički nogomet. Njihove zastave, bubnjevi i pjesma ne prestaju ni nakon poraza, a zajedništvo na tribinama postaje jednako važno kao i rezultat.

Turske navijačice poznate su po snažnoj emociji i glasnoj podršci. Na stadionima u Sjevernoj Americi stvaraju atmosferu koja podsjeća na Istanbul. intenzivnu, vatrenu i bez kompromisa. Svaki gol prati erupcija emocija koja se širi cijelim sektorom.

Australske navijačice donose opuštenu, ali sve organiziraniju navijačku kulturu. Kombinacija sportskog entuzijazma i obiteljskog duha sve je češća slika na tribinama, čak i nakon poraza od SAD-a u Seattleu.

Marokanske navijačice nastavljaju tradiciju snažne podrške reprezentaciji koja je posljednjih godina postala simbol afričkog nogometnog uspona. Na stadionima dominiraju crveno-zelene boje i emotivne pjesme koje odjekuju dugo nakon posljednjeg zvižduka.

Brazilke na tribinama donose ono što se u nogometu rijetko može opisati riječima – čistu radost igre. Ples, pjesma i spontana emocija prate svaki dodir lopte, a i u Sjevernoj Americi Brazil ostaje ono što uvijek jest, a to je nogometna religija.

Svjetsko prvenstvo 2026. tako pokazuje da je nogomet u Sjevernoj Americi više od sportskog natjecanja. To je globalni susret kultura, emocija i identiteta, a žene na tribinama jedan su od njegovih najvidljivijih i najživljih simbola.