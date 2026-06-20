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More je danas glavno okupljalište, blago onima koji su tamo! Ovo su scene iz Splita i Dubrovnika

More je danas glavno okupljalište, blago onima koji su tamo! Ovo su scene iz Splita i Dubrovnika
Foto: Grgo Jelavic/Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U cijeloj Hrvatskoj danas su visoke temperature. 

"Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C", stoji na stranicama DHMZ-a.

Stoga su mnogi danas odlučili se baciti u more i osvježiti. Na splitskim Bačvicama sve vrvi od kupača, a ništa drugačije nije ni u Dubrovniku gdje je najbolje osvježenje - u moru. 

A kako je u Zagrebu - i ovdje su se mnogi snašli, galeriju pogledajte OVDJE

20.6.2026.
16:07
danas.hr
Grgo Jelavic/Zvonimir Barisin/PIXSELL
VrijemeSplitDubrovnikBačviceKupanjeVrućine
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