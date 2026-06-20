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ŽIVOTNI ZAOKRET /

Od holivudske ljepotice do najomraženije osobe u Britaniji: Kako se Meghan mijenjala

Od holivudske ljepotice do najomraženije osobe u Britaniji: Kako se Meghan mijenjala
Foto: Janette Pellegrini/Getty images/Profimedia
Rachel Meghan Markle rođena je 4. kolovoza 1981. godine u Los Angelesu. Odrasla je u mješovitoj obitelji, kao kći Doriae Ragland, socijalne radnice i instruktorice joge, te Thomasa Marklea starijeg, nagrađivanog majstora rasvjete na televizijskim setovima. Roditelji su joj se razveli kad je imala šest godina. Zahvaljujući očevom poslu, Meghan je rano djetinjstvo provela okružena televizijskom industrijom, često boraveći na snimanjima popularnih serija.
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U samo nekoliko godina Meghan Markle (44) je prešla put od uspješne holivudske glumice do britanske vojvotkinje, da bi na kraju napustila dvor i u Kaliforniji izgradila vlastito poslovno carstvo. Dok jedni u njoj vide buntovnicu koja je uzdrmala tradiciju, drugi je slave zbog hrabrosti da izabere vlastiti glas i slobodu. Pogledajte kako se, usred medijskih oluja i skandala, mijenjala žena koja je odbila igrati po tuđim pravilima.

20.6.2026.
6:51
Maja Jakirčević
Janette Pellegrini/Getty images/Profimedia
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