Od holivudske ljepotice do najomraženije osobe u Britaniji: Kako se Meghan mijenjala

U samo nekoliko godina Meghan Markle (44) je prešla put od uspješne holivudske glumice do britanske vojvotkinje, da bi na kraju napustila dvor i u Kaliforniji izgradila vlastito poslovno carstvo. Dok jedni u njoj vide buntovnicu koja je uzdrmala tradiciju, drugi je slave zbog hrabrosti da izabere vlastiti glas i slobodu. Pogledajte kako se, usred medijskih oluja i skandala, mijenjala žena koja je odbila igrati po tuđim pravilima.