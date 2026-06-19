Gužve, kolone, prometne nesreće i ulje na cesti: HAK izdao upozorenje

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale, javlja HAK.

"Potreban je dodatan oprez i strpljenje", upozoravaju iz HAK-a.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

A1 Zagreb-Split-Ploče: ﻿

pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom, u smjeru mora vozi ﻿se ﻿usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje ﻿na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2

﻿kolona vozila kod naplate Lučko u smjeru Zagreba duga je 1 km ﻿

vozilo u kvaru (osobno vozilo) na prilazu tunela Grič ﻿u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. ﻿

A3 Bregana-Lipovac:

﻿kolona na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera ﻿Buzina duga je 3 km﻿﻿

prometna nesreća na 30+800 km između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h ﻿

A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva:

zbog veće gustoće prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije/Istre vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje﻿﻿

﻿﻿DC23 Duga Resa:

zbog ulja na kolniku vozi se uz ograničenje brzine od 30 km/h﻿

DC102 otok Krk:

﻿prekid prometa zbog prometne nesreće ﻿kod Malinske

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići

IZVANREDNI PRIJEVOZ:

do 24. lipnja od 01:00 do 5:00 sati zbog uključivanja izvanrednog prijevoza na glavnu trasu autoceste A1 u zoni NP Karlovac (smjer Zagreb), jedno kratkotrajno zaustavljanje prometa do maksimalno 15 minuta; prilikom prolaska zonom ČCNP Demerje (smjer Zagreb), ČCNP Lučko (smjer Zagreb) i zonom čvora Lučko krakom iz smjera autoceste A1 u smjeru autoceste A3, 3 kratkotrajna zaustavljanja prometa do maksimalno 15 minuta po zaustavljanju

od 23.06. do 25.06. od 00:01 sat do 05:00 sati zbog osiguravanja uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza (širine 5,85m), u sklopu logističke podrške djelatnicima MUP-a, provoditi će se privremena kratkotrajna zaustavljanja prometa, do maksimalno 15 (petnaest) minuta po zaustavljanju, kako slijedi:

prilikom izvođenja manevara uključivanja na glavnu trasu autoceste A1, u zoni čvora Vučevica;

prilikom prolaska kroz privremenu regulaciju prometa u zoničvora Vučevica,

prilikom izvođenja manevra isključivanja sa glavne trase autoceste A1, u zoni čvora Split.

A3 Bregana-Lipovac

o 26.06. ﻿zbog radova rekonstrukcije odmorišta Kraljeva Velika-jug i Kraljeva Velika-sjever vozi se po dva prometna traka u oba smjera i uz ograničenje brzine od 80 km/h

do 26. lipnja zbog radova na dionici Zagreb zapad- čvora Sveta Nedelja (od 13.+ 600 do 12.+700 km) u smjeru Bregane vozi se po dva sužena prometna traka servisnim kolnikom (smjer Rakitje, Ježdovec, Kerestinec) u smjeru Bregane

do 30. lipnja zbog prometnog rasterećenja prilazu čvoru Zagreb zapad iz smjera Lipovca (A3) u smjeru Grada Zagreba, iz smjera Bregane (A3) i Maclja (A2) u smjeru Zagreba (most Sava - Jankomir), vozi se jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa

IZVANREDNI PRIJEVOZ:

do 24. lipnja od 01:00 do 5:00 sati zbog isključivanja izvanrednog prijevoza s glavne trase autoceste A3 u zoni čvora Zagreb zapad u smjeru grada Zagreba, jedno kratkotrajno zaustavljanje prometa do maksimalno 15 minuta

A4 Goričan-Zagreb

do 29. lipnja zbog radova između čvorova Novi Marof i Breznički Hum, između 56.+ i 54.+500 vozi se dvosmjerno jednim kolnikom

IZVANREDNI PRIJEVOZ

do 26. lipnja od 00:01 sati do 05:00 sati. zbog osiguravanja uvjeta sigurnog prolaska izvanrednih prijevoza kroz zonu privremene regulacije prometa, kojom se promet vodi dvosmjerno kolnikom u smjeru Zagreba, na dionici od čvora Breznički Hum do čvora Novi Marof, od 54.+700 do 56.+500 km privremeno kratkotrajno zaustavljanja prometa, u maksimalnom trajanju do 15 minuta. Privremeno zaustavljanje prometa na autocesti A4 vršiti će se bez preusmjeravanja prometa na obilazne pravce zbog kratkog vremena zaustavljanja

A6 Rijeka-Zagreb

do 30. lipnja zbog sanacije vijadukta Zečeve Drage, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, od 13.+600 km do 11.+200 km vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke, i to jednim suženim trakom za smjer Rijeka i po dva traka za smjer Zagreb. U pristupnoj zoni radova, u smjeru Rijeke (od 9.+000 km do 11.č+200 km), uključujući i tunel Veliki Gložac, vozi se jednim trakom. Zbog svakodnevnog prometnog opterećenja autoceste, moguće je stvaranje kraćih zastoja i kolona u oba smjera

IZVANREDNI PRIJEVOZ