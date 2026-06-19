Ovako bi izgledali naši reprezentativci da su igrali u doba renesanse: Prikazi su impresivni

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine otvoreno je u punom sjaju i već donosi niz uzbudljivih utakmica i velikih preokreta. Hrvatska je u posljednjem susretu odmjerila snage s Engleskom u dinamičnoj i golovima bogatoj utakmici, koja je na kraju završila pobjedom Engleza 4:2.

Unatoč porazu, naša reprezentacija pokazala je borbenost i kvalitetu, a fokus se sada seli na idući izazov. Hrvatsku već u srijedu, 24. lipnja, čeka nova utakmica protiv Paname, gdje će Vatreni tražiti povratak na pobjedničke staze i važna tri boda u skupini.

Uoči tog dvoboja, zamislili smo kako bi naši reprezentativci izgledali da su igrali u doba renesanse - kao portreti inspirirani velikim majstorima slikarstva, spoj sporta, umjetnosti i povijesne raskoši.

Rezultat su vizualno dojmljive interpretacije koje Vatrene prikazuju u potpuno novom, gotovo filmskom svjetlu. Prikazi su zaista impresivni i ostavljaju snažan dojam.