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Ovako bi izgledali naši reprezentativci da su igrali u doba renesanse: Prikazi su impresivni

Ovako bi izgledali naši reprezentativci da su igrali u doba renesanse: Prikazi su impresivni
Foto: ChatGPT
Renesansa je razdoblje europske povijesti koje se razvijalo od 14. do 17. stoljeća i obilježeno je obnovom interesa za antičku umjetnost, znanost i filozofiju. U tom vremenu razvijaju se gradovi poput Firence, Venecije i Rima, koji postaju središta kulture i trgovine. Umjetnici poput Leonarda da Vincija, Michelangela i Rafaela stvaraju djela koja i danas predstavljaju vrhunac umjetnosti. Renesansa donosi i veliki napredak u znanosti, anatomiji i astronomiji te jača ideju humanizma, gdje je čovjek u središtu interesa.
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Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine otvoreno je u punom sjaju i već donosi niz uzbudljivih utakmica i velikih preokreta. Hrvatska je u posljednjem susretu odmjerila snage s Engleskom u dinamičnoj i golovima bogatoj utakmici, koja je na kraju završila pobjedom Engleza 4:2.

Unatoč porazu, naša reprezentacija pokazala je borbenost i kvalitetu, a fokus se sada seli na idući izazov. Hrvatsku već u srijedu, 24. lipnja, čeka nova utakmica protiv Paname, gdje će Vatreni tražiti povratak na pobjedničke staze i važna tri boda u skupini.

Uoči tog dvoboja, zamislili smo kako bi naši reprezentativci izgledali da su igrali u doba renesanse - kao portreti inspirirani velikim majstorima slikarstva, spoj sporta, umjetnosti i povijesne raskoši.

Rezultat su vizualno dojmljive interpretacije koje Vatrene prikazuju u potpuno novom, gotovo filmskom svjetlu. Prikazi su zaista impresivni i ostavljaju snažan dojam.

19.6.2026.
10:11
Webcafe.hr
ChatGPT
RenesansaHrvatska ReprezentacijaChatgptAiSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
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