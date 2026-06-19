Dok se Svjetsko nogometno prvenstvo zahuktava, tribine i navijačke zone postaju jednako snažna pozornica kao i sam teren. U skupini L čeka nas rasplet pun emocija. Hrvatska 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu u Torontu igra drugu utakmicu protiv Paname, u dvoboju koji bi za obje reprezentacije mogao biti ključan u borbi za plasman u drugi krug.

Vatreni ulaze s jasnim ciljem. Pobjeda je imperativ. S druge strane, Panama traži svoju priliku za nastavak sna na turniru, a svaka utakmica postaje borba za ostanak u igri. U takvom kontekstu, i navijači i navijačice nose posebnu težinu trenutka. Njihova energija, boje i poruke postaju dio globalne nogometne priče.

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