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ČISTA EMOCIJA /

One će navijati protiv Hrvatske: Navijačica privukla pozornost natpisom na izazovnom korzet topu

One će navijati protiv Hrvatske: Navijačica privukla pozornost natpisom na izazovnom korzet topu
Foto: Nexpher Images/Sipa USA/Profimedia
Posebnu pažnju fotoreportera na stadionu u Torontu u četvrtak po noći, po našem vremenu, privukla je navijačica Paname snimljena tijekom susreta Gane i Paname u "hrvatskoj" skupini L, u kojem je Gana slavila 1-0. Njezina pojava na stadionu nije prošla nezapaženo. U žaru navijanja mahala je prema fotoreporteru, jasno pokazujući emociju i podršku svojoj reprezentaciji.
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Dok se Svjetsko nogometno prvenstvo zahuktava, tribine i navijačke zone postaju jednako snažna pozornica kao i sam teren. U skupini L čeka nas rasplet pun emocija. Hrvatska 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu u Torontu igra drugu utakmicu protiv Paname, u dvoboju koji bi za obje reprezentacije mogao biti ključan u borbi za plasman u drugi krug.

Vatreni ulaze s jasnim ciljem. Pobjeda je imperativ. S druge strane, Panama traži svoju priliku za nastavak sna na turniru, a svaka utakmica postaje borba za ostanak u igri. U takvom kontekstu, i navijači i navijačice nose posebnu težinu trenutka. Njihova energija, boje i poruke postaju dio globalne nogometne priče.

Tablice omogućuje Sofascore

Više u galeriji koja slijedi. 

19.6.2026.
5:53
Silvijo Maksan
Nexpher Images/Sipa USA/Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPanamaGanaNavijačice
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