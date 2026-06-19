Kakav dan je ispred nas: U akciji su Brazil, Škotska, Maroko, domaćin...

Stigli smo do devetog natjecateljskog dana na Svjetskom prvenstvu 2026. On nam donosi četiri nova susreta. Zatvorit ćemo drugo kolo u skupinama C i D, a po hrvatskom vremenu počeci utakmica su u 21, ponoć, 2:30 te pet ujutro.

Skupina D: SAD - Australija, 21 sat

Dan će početi u 21 sat po našem vremenu susretom domaćina SAD-a protiv Australije. Obje momčadi su slavile u prvom susretu i ovo im je prilika da dođu već sada na prag prolaska u drugi krug. SAD je pokazao dojmljivu igru u prvom kolu pobjedom protiv Paragvaja 4-1. Strašno su bili razigrani Amerikanci s Pulisicem, Balogunom i ekipom te lako razmontirali razvikanu obranu Paragvaja.

Australci su napravili jedno od većih iznenađenja u prvom kolu. Simpatični Socceroosi su odigrali kao da u malene australske životinje. Naizgled slatke i bezopasne, a vrlo otrovne. Tako su i kaznili Turke s dvije kontre i došli do tri boda. Hoće li domaćin nastaviti s pobjedama ili će se usred Seattlea zaoriti Man at Work i hit Down Under?

Skupina C: Škotska - Maroko, ponoć

Druga utakmica po hrvatskom vremenu se igra na prijelazu s petka na subotu i obećava spektakl. Maroko nas je sve kupio onim prvim poluvremenom protiv Brazila. Na kraju su osvojili bod i sada idu na megdan lideru skupine. Škotska je uz dosta problema ipak svladala Haiti s 1-0 i dočekuje u dobrom raspoloženju utakmicu s blago favoriziranim Marokom.

Za škotske navijače Boston je morao osigurati dodatne količine piva u gradu i Tartan Army za sada je prva priča ovoga prvenstva izvan terena. Ako Maroko bude u svom najjačem modu, niti oni neće pomoći momcima hrabrog srca.

Skupina C: Brazil - Haiti, 02:30

Drugu utakmicu skupine C odigrat će Brazil i Haiti. Kakav će to biti dan za tu otočnu državicu punu problema. Svi će u tom trenutku, vjerujem, gledati svoju reprezentaciju protiv Brazila na Svjetskom prvenstvu. Pokazali su protiv Škotske da itekako imaju municije, ali pitanje je koliko će im pomoći jer čeka ih strašna zvijer.

Ta zvijer je još i ranjena jer Marokanci su je žestoko namučili. Brazil je u prvom poluvremenu bio inferiorniji suparnik i mogu na kraju biti zadovoljni bodom. Ovo je pak utakmica u kojem su tri boda imperativ uz dobrodošlo nabijanje gol-razlike.

Skupina D: Turska - Paragvaj, 06:00

Dan ćemo zaključiti u šest ujutro po našem vremenu utakmicom Turske i Paragvaja. Susret je to dvije ekipe koje su nam ostale jako dužne u prvom kolu. Paragvajci nisu pružili nikakav otpor SAD-u dok je Turska bila favorit u utakmici s Australijom, a izgubili su 2-0. Sada obje ekipe moraju ići na pobjedu i čeka nas jako zanimljiva utakmica.

Četiri utakmice koje nikako ne smijete propustiti. Sve ih možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.