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TEŠKE SCENE /

Pobjedu Kanade zasjenila stravična ozljeda: Svi se hvatali za glavu, neki su plakali

Pobjedu Kanade zasjenila stravična ozljeda: Svi se hvatali za glavu, neki su plakali
Foto: Fran Santiago/Getty images/Profimedia
Kanadski igrač Ismael Kone zadobio je tešku ozljedu početkom drugog poluvremena utakmice svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Katara nakon starta koji je Assimu Madibu donio crveni karton
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Kanada je razmontirala Katar u drugom kolu Skupine B Svjetskog prvenstva. Kanada je s lakoćom pobijedila i došla do četiri boda što im praktički osigurava drugu rundu, a bila je ovo i prva pobjeda Kanada na Svjetskim prvenstvima u povijesti.

Ipak, sjajnu predstavu Kanade zasjenila je teška ozljeda kanadskog veznjaka Ismaela Konea. U sedmoj minuti drugog djela, katarski Assim Madibo startao je na Konea. Nije to izgledalo prejerano grubo, ali sljedeći kadar bio je zastrašjuć, vidjeli smo slomljenu nogu kanadskog nogometaša kako stoji u neprirodnom položaju.

Svi su se odmah uhvatili za glavu, a liječničke ekipe i nosila utrčala su u teren. Nakon nekoliko minuta imobilizacije, Kone je iznesen s terena, a uspio je pri tome mahnuti navijačima. Madibo je dobio crveni karton, ali niti njemu nije bilo lako, bio je u suzama Katarac i morali su ga tješiti suigrači. 

Ismael Kone važan je igrač za kanadsku reprezentaciju. Iza njega je vrlo dobra sezone u Sassuolu Serie A na poziciji zadnjeg veznog.

19.6.2026.
1:47
Sportski.net
Fran Santiago/Getty images/Profimedia
Kanadska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.KatarOzljedaLom Noge
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