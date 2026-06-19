Pobjedu Kanade zasjenila stravična ozljeda: Svi se hvatali za glavu, neki su plakali

Kanada je razmontirala Katar u drugom kolu Skupine B Svjetskog prvenstva. Kanada je s lakoćom pobijedila i došla do četiri boda što im praktički osigurava drugu rundu, a bila je ovo i prva pobjeda Kanada na Svjetskim prvenstvima u povijesti.

Ipak, sjajnu predstavu Kanade zasjenila je teška ozljeda kanadskog veznjaka Ismaela Konea. U sedmoj minuti drugog djela, katarski Assim Madibo startao je na Konea. Nije to izgledalo prejerano grubo, ali sljedeći kadar bio je zastrašjuć, vidjeli smo slomljenu nogu kanadskog nogometaša kako stoji u neprirodnom položaju.

Svi su se odmah uhvatili za glavu, a liječničke ekipe i nosila utrčala su u teren. Nakon nekoliko minuta imobilizacije, Kone je iznesen s terena, a uspio je pri tome mahnuti navijačima. Madibo je dobio crveni karton, ali niti njemu nije bilo lako, bio je u suzama Katarac i morali su ga tješiti suigrači.

Ismael Kone važan je igrač za kanadsku reprezentaciju. Iza njega je vrlo dobra sezone u Sassuolu u Serie A na poziciji zadnjeg veznog.