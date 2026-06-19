Od burnog života i skandala do potpune transformacije: Životni zaokret Blac Chyne

Angela White, poznatija kao Blac Chyna (38), karijeru je započela kao uspješna plesačica i model u hip-hop spotovima prije nego što je pokrenula vlastite kozmetičke brendove. Njezin su privatni život obilježile turbulentne veze s reperom Tygom i Robom Kardashianom, s kojima je dobila sina Kinga Caira i kćer Dream. Zbog prekida s Robom i otkazivanja reality showa upustila se u višegodišnje, medijski popraćene sudske bitke protiv obitelji Kardashian koje je na kraju izgubila. Uz pravne drame, njezin je život dodatno zakomplicirao javan i iznimno nestabilan odnos s majkom Tokyo Toni. Posljednjih godina Angela je napravila potpuni životni zaokret, uklonila estetske filere, posvetila se vjeri i trijeznosti te danas mirno odgaja djecu i gradi glumačku karijeru pod svojim rođenim imenom.

Kako se kroz godine mijenjala Blac Chyna pogledajte u našoj galeriji.