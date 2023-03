'NEMOJTE STAVLJATI SILIKONE' / Bivša striptizeta maknula se od pornografije i okrenula se Bogu, a onda krenula smanjivati guzu, grudi i usne

Američki model i bivša striptizeta Blac Chyna (34) odlučila je maknuti filere i silikone iz lica i tijela, a cijeli proces podijelila je s pratiteljima na Instagramu. Chyna je poručila drugim ženama da ne stavljaju filere i silikone. "Nemojte stavljati silikone. Možete se razboljeti, možete umrijeti, može doći do raznih komplikacija", napisala je. Naime, proces uklanjanja silikona trajao je osam sati." Inače je to trebalo trajati najviše četiri sata, no stroj nije uspijevao razbiti to što je bilo u mojoj stražnjici. Ta masa ga je nekoliko puta začepila", ispričala je. U galeriji pogledajte kako je manekenka izgledala sa silnim popravcima te kako danas izgleda...