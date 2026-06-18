Rat? To nije njena briga! Polugola, sa slušalicama na ušima dok iza nje - Moskva gori

Rafinerija nafte Gazprom Neft na jugoistočnom rubu Moskve bila je izložena velikom napadu ukrajinskih dronova u četvrtak rano ujutro. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je protuzračna obrana neutralizirala otprilike 180 bespilotnih letjelica koje su se kretale prema glavnom gradu.

Međutim, nekoliko uređaja pogodilo je metu u industrijskoj četvrti Kapotnja, gdje je nakon eksplozija izbio veliki požar. Gusti crni oblaci dima uzdizali su se iznad južnog horizonta ruske metropole. Napad je također ozbiljno poremetio zračni promet i prisilio na evakuaciju najveće moskovske zračne luke Šeremetjevo. Zračni napad na samu moskovsku rafineriju predstavlja jedan od najvećih zračnih napada na grad u posljednje dvije godine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je akciju kao odmazdu za rusko bombardiranje povijesnog samostanskog kompleksa u Kijevu ranije ovog tjedna. Pogođeni pogon u Kapotnji jedan je od najvažnijih energetskih objekata u regiji jer obično opskrbljuje do 40 posto potrošnje benzina i polovicu dizela u ruskoj prijestolnici.